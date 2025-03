Il Real è stato danneggiato dalla Var per tutta la partita, quanta ipocrisia (As)

“Almeno tre decisioni hanno permesso all’Atletico di arrivare vivo ai rigori. È surreale che ora si lamentino dell’arbitro, visto che per settimane hanno criticato il Madrid dicendo che le decisioni dell’arbitro vanno rispettate”

Era ovvio che scattasse un dibattito pressoché infinito sul rigore di Julián Alvarez annullato dal Var per un non evidentissimo dopo tocco. E’ un fiume in piena, sui social e sui giornali. E c’è anche chi la legge al contrario. Come Tomas Roncero, sul As.

“Criticano il successo, cosa inaudita – scrive – Sono stanco di vedere questa giocata ripetuta decine di volte, il doppio tocco è evidente. Le regole in questo tipo di azioni sono severe e il bravo uomo della Var ha semplicemente fatto giustizia, nonostante questo possa non piacere ad alcuni”.

Ma “ciò che colpisce è che tutti coloro che gridano allo scandalo per questa decisione presa per giustificare l’ennesimo fallimento europeo contro il Madrid dimenticano che i campioni d’Europa in carica sono stati chiaramente influenzati dal Var durante i 120 minuti del derby che hanno preceduto i calci di rigore”.

E spiega: “Qualcuno mi spieghi come è possibile che Marciniak non sia stato chiamato a rivedere l’evidente fallo di mano di Giuliano Simeone nel primo tempo, con il braccio completamente esteso in una posizione innaturale per intercettare il passaggio pericoloso di Vinicius diretto verso l’area di rigore dell’Atletico Madrid. Un rigore da manuale che è rimasto nel limbo e ha impedito alla squadra di Ancelotti di andare all’intervallo con un possibile pareggio. Il Var ha inoltre annullato l’espulsione di Lenglet , che avrebbe dovuto ricevere un altro cartellino rosso per il rigore su Mbappé, in quanto si trattava di una chiara occasione da rete e lui aveva fatto una scivolata da rugby, ignorando la palla. Era il 68esimo minuto, quindi la squadra del Cholo ha avuto la grande fortuna di giocare ben 52 minuti con un pareggio numerico che non meritava. Se il Var avesse reso giustizia, quell’ultima mezz’ora con un uomo in meno avrebbe sicuramente evitato i tempi supplementari. E come se non bastasse, non posso dimenticare il rigore di Correa su Brahim nei supplementari, con un timbro identico a quello che costò due punti al Madrid nel derby di campionato quando Tchouameni commise fallo su Lino. Da notare anche il rigore netto di Galán su Rodrygo all’andata, anch’esso non concesso. In conclusione: prima dei rigori, ci sono state tre azioni decisive che hanno favorito i biancorossi e hanno permesso alla squadra del Cholo di arrivare vivi ai rigori”.

“È sorprendente che ora si lamentino così tanto della decisione dell’arbitro, nonostante da settimane proclamino, criticando il Madrid , che gli arbitri e le loro decisioni vanno rispettati. Alla fine, è tutto un esercizio di ipocrisia e lo staff si ricorda di Santa Barbara solo quando tuona”.

ilnapolista © riproduzione riservata