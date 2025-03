Il paradosso di Maignan raccontato da Footmercato: “In Italia viene bastonato, in Francia è un idolo”

Il portiere del Milan è stato criticato soprattutto per gli errori in Champions, ma in nazionale è un leader indiscusso: ha parato tre degli ultimi sei rigori

Criticato spesso ultimamente per le sue prestazioni col Milan, Mike Maignan rimane un elemento essenziale per la Francia.

Maignan in Italia viene bastonato, per la Francia è uno dei leader indiscussi

Footmercato scrive di “paradosso” sul portiere ex Lille:

Il paradosso rappresenta due affermazioni che implicano conflittualità tra di loro. Una definizione che si adatta perfettamente al momento vissuto da Mike Maignan in questa stagione. Lontano dalle aspettative e dai suoi soliti standard col Milan, Magic Mike è, infatti, ampiamente criticato dalla stampa italiana, che lo dà colpevole di diversi errori soprattutto in Champions e di prestazioni discutibili. Sta lottando per tornare ad essere al livello di quando prese il posto di Donnarumma nel 2021 e, contemporaneamente, è sotto pressione per il suo contratto che scade nel 2026. Ma se con i rossoneri ha avuto un calo di popolarità, non si può dire lo stesso per la nazionale francese.

Giovedì sera, nella disfatta francese a Spalato, l’estremo difensore ha dimostrato di rimanere un leader indiscusso della squadra guidata da Didier Deschamps, parando il rigore ad Andrej Kramarić per rendere meno amara la sconfitta (2-0); è riuscito a parare tre degli ultimi sei rigori concessi agli avversari. Ora però Maignan dovrà trovare la ricetta per portare le sue prestazioni con i Blues sotto la maglia del Milan.

“È una storia di cattivo tempismo, di un periodo un po’ grigio”. So Foot ci va piano, con le critiche a Mike Maignan, dopo i due paperoni contro Feyenoord e Torino. Però anche in Francia è arrivata l’eco delle sue prestazioni. Il Milan, scrive la rivista francese, sta rovinando i suoi francesi: Maignan, appunto, e Theo Hernandez. Vai poi a vedere se non è il contrario…

Prima, scrive So Foot, Maignan era “decisivo”: “Al termine della stagione 2021-2022, quella scudetto dei rossoneri, Maignan era addirittura in testa alla classifica della Serie A per XGot – Excepted Goals on target – ovvero il numero di parate attese su ogni tiro in porta. Nella stagione 2024-2025 è sceso al 16° posto”.

