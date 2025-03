Ovviamente contro l’ultima in classifica. Un’idea innovativa nel mondo del calcio, ma non insolita in altri settori: cinema, ristoranti o concerti

Il Lipsia vara il biglietto col prezzo a piacere: lo decideranno i tifosi (Bild).

L’esperimento ovviamente è valido solo per la gara casalinga del 19 aprile contro i modesti avversari del Kiel ultimi in classifica. L’esperimento è valido solo durante le prime 48 ore di prevendita

La Bild spiega che il prezzo a piacere potrà oscillare tra 5 e 50 euro (selezionabile in incrementi di 5 euro), indipendentemente che si tratti di un posto in piedi in curva o di un posto a sedere in tribuna:

Il Lipsia adotta l’iniziativa del “flash ticket”

“I cosiddetti “Flash Tickets” sono pensati per riempire l’arena anche contro un avversario apparentemente meno attrattivo. Il club in questo modo comprende quanto le persone siano generalmente disposte a pagare per determinate categorie di biglietti.

Un’idea innovativa nel mondo del calcio, ma non insolita da anni anche in molti altri settori. Che si tratti di cinema, ristoranti o concerti, è stato sperimentato più volte, con risultati sorprendenti.

Nella maggior parte dei casi gli utenti non sono stati particolarmente tirchi, ma hanno pagato un prezzo ragionevole. Una speranza su cui contano anche i dirigenti del Lipsia. Tuttavia, la promozione è limitata a sei biglietti per tifoso”.

