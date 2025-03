Il gol di Kvaratskhelia al Saint-Etienne potrebbe essere il gol scudetto del Psg – VIDEO

Il georgiano segna il 2-1 al Saint-Etienne, poi il Psg dilaga 6-1. Se Nizza e Monaco stasera pareggiano, titolo aritmeticamente vinto

Il Psg potrebbe aver vinto la Ligue1 grazie a un gol di Kvaratskhelia. Dopo la sconfitta con il Marsiglia, alla squadra di Luis Enrique servivano i tre punti in casa del Saint-Etienne per avere la (quasi) matematica certezza del titolo. Tutto dipende dalla partita di stasera tra Nizza e Monaco.

A dire le vero le cose per il Psg si sono messe subito in salita. Il Saint-Etienne ha infatti segnato il gol del vantaggio al 9 minuto di gioco. Davitashvili, il miglior amico di Kvaratskhelia, crossa in area dove Stassin si alza più alto di tutti e batte Safonov con un colpo di testa.

Il gol di Kvaratskhelia al Saint-Etienne

Il primo tempo scivola via. Il Psg attacca, il Saint-Etienne difende e riparte. Fino al 43′ quando Gonçalo Ramos viene abbattuto in area di rigore. L’arbitro fischi ed è lo stesso portoghese a portare in parità il match dal dischetto. Alla ripresa è proprio Kvaratskhelia che al 50′ porta in vantaggio il Psg. Poco prima aveva sprecato una buona azione di Barcola. Dopo due minuti il georgiano incalza e contrasta Nadé, difensore del Saint-Etienne. Gli ruba palla e scatta verso la porta, si defila leggermente a destra, entra in area di rigore, finge di superare il difensore a cui aveva rubato palla e poi di sinistro la mette sul primo palo.

Le but de Kvara 🇬🇪, son 3e sous le maillot du PSG ❤️💙 pic.twitter.com/V1RRYROJDY — 𝙆𝙫𝙖𝙧𝙖𝙩𝙨𝙠𝙝𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙁𝙍 🇫🇷 (@Kvaradonna77) March 29, 2025

Da lì in poi, il Psg dilaga. Segnano a ruota Désiré Doué al 53′ e al 60′, João Neves al 62’e Mbaye al 90′. Il Saint-Etienne affonda, finisce 1-6. Se Nizza e Monaco, i parigini diventeranno ufficialmente campioni.

