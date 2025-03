Il primo trofeo dopo settant’anni, in Carabao Cup. Il Guardian si chiede: “Dov’è il Liverpool di inizio stagione? Non lo vediamo da un po'”

Il gol di Chiesa non basta al Liverpool, il Newcastle saudita vince il suo primo trofeo: Liverpool sconfitto

Il Newcastle saudita ce l’ha fatta. Ha vinto il suo primo trofeo, la Carabao Cup. Il Guardian scrive che il club allenato da Eddie Howe aspettava da 70 anni questo momento. Una vittoria che ha anche un sapore speciale visto che il Newcastle ha battuto 2-1 il Liverpool di Slot. Solo una settimana fa i Reds sembravano destinata a vincere ogni cosa in patria e in Europa. E invece adesso rimane solo la Premier League.

Il Guardian continua che nessuno ha “mai pensato di vedere quel giorno, e invece eccolo. Il Liverpool sconfitto mentre il Newcastle mette fine a 70 anni di sofferenza. L’eroe locale è Dan Burn. Ben fatto, Newcastle. Una brutta settimana per il Liverpool è appena peggiorata“. Già al 70′ il Guardian scriveva “Dov’è il Liverpool ? Dov’è il Liverpool di inizio stagione? Non lo vediamo da un po’“.

Dopo la sconfitta contro il Newcastle: “Il Liverpool sembra una squadra stanca”

Un’analisi condivisa anche dal Telegraph:

“La settimana scorsa in questo stesso periodo, il Liverpool era il favorito per la vittoria della Champions League, della Coppa di Lega e della Premier League, ma ora sembra che sarà proprio quest’ultima a definire Arne Slot nella sua prima stagione al club. Un risultato incredibile, ma una settimana incredibilmente deludente ad Anfield. Sono due i trofei che sono sfuggiti in una settimana. Sicuramente vinceranno ancora la Premier League ma, ragazzi, sembrano una squadra stanca“.

Parlando invece del Newcastle scrive:

“Una statua per Eddie Howe? Forse anche perché ha consolidato il suo diritto a essere considerato il miglior allenatore inglese della sua generazione e il primo a vincere un trofeo nazionale da Harry Redknapp, con la Fa Cup, nel 2008. L’ultimo a vincere questo trofeo? Tornate ancora più indietro, a Steve McClaren 21 anni fa“.

