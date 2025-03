Il gioco posizionale di Maresca è noiosissimo, i tifosi del Chelsea sono disperati (Guardian)

Per il Telegraph è “boring boring boring”. In generale “l’approccio di Maresca è troppo robotico, metodico”

Il Telegraph scrive che il Chelsea di Enzo Maresca “rischia di diventare la squadra che manda a dormire i tifosi, in particolare quelli in trasferta”. “Boring boring boring“. Noioso. Non vince fuori casa in Premier League dall’8 dicembre, ha segnato solo tre volte nelle ultime sette trasferte di campionato. E anche il Guardian – a dimostrazione che la critica è condivisa, ormai – suona le stesse note. Anzi peggio.

Contro l’Arsenal, scrive, “il Chelsea ha chiuso con un xG di 0,35 e i suoi unici due tiri in porta sono arrivati ​​dal terzino sinistro, Marc Cucurella. L’approccio di Enzo Maresca è sembrato di nuovo troppo robotico, troppo metodico. Pedro Neto ha tirato come un falso 9 ma Enzo Fernández è stato petulante, Sancho è stato inefficace e Nkunku, che ha segnato tre gol in campionato questa stagione, è stato sprecato sulla sinistra.

Maresca “predica il controllo e si concentra sul gioco posizionale, ma i tifosi sono disperati e vogliono più dinamismo. A metà del primo tempo si sono sentiti cori tipo “attacco, attacco, attacco” dalla metà campo ospite. Non è stata una bella figura”.

