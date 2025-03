Il capolavoro di Brignone e Goggia, primo e secondo posto di un centesimo nel SuperG di La Thulie

Per la Brignone la Coppa del Mondo è solo una questione aritmetica. Goggia: «Quando ho visto che ero seconda per un centesimo mi sono messa a ridere, è un rincorrersi continuo con lei».

Capolavoro per Federica Brignone e Sofia Goggia, primo secondo posto nel secondo SuperG di La Thulie a un centesimo (57,95 e 57,96) di distanza. Quasi matematica la vittoria della Coppa del Mondo per la Brignone.

Goggia seconda, Brignone trionfa: si avvicina la vittoria della Coppa del Mondo

Alla sciatrice valdostana mancano solo 18 punti per trionfare; è solo però una pura questione aritmetica, dato che Lara Gut-Behrami non disputerà lo slalom speciale e quindi potrebbe recuperare solo massimo 300 dei 382 punti di svantaggio.

Queste le prime parole della Brignone, riportate da Sky Sport, dopo la vittoria della gara:

«Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6».

Anche Sofia Goggia ha commentato:

«Sono contenta anche oggi, grande gara, grande superG. Quando ho visto che ero seconda per un centesimo mi sono proprio messa a ridere, guardando la Fede, perché è un rincorrersi così. Poi lei sta vivendo un momento dove tutto le sta andando perfetto e questa è anche l’ennesima conferma che quando tutto ti gira nel verso giusto anche per inezie riesci a trionfare. Io dal mio canto sono molto contenta di queste gare. Ieri forse ancora di più perché le condizioni erano peggiori rispetto a oggi, però anche oggi gran gara e sono super soddisfatta. Siamo contente anche per tutti i nostri allenatori, poi lei oggi vince la generale e io comunque confermo la mia solidità, sono contentissima».

