Brignone: «Parlare di stato di grazia mi dà fastidio. Ho lavorato tantissimo per rendere a livelli così alti»

A La Stampa: «Io simbolo delle Olimpiadi? Mi sento Federica Brignone, un’atleta che si è preparata una vita per essere in Coppa del mondo»

Federica Brignone è in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci con 322 punti di vantaggio sulla rivale Lara Gut-Behrami, nei due supergiganti che si disputano oggi e domani a La Thuile potrebbe già mettere le mani

sul trofeo più ambito. La Stampa l’ha intervistata.

«I risultati sono frutto di duri allenamenti»

Sta vivendo uno stato di grazia. Quando e come c’è stata la svolta?

«Parlare di stato di grazia mi dà fastidio. Ho lavorato tantissimo per rendere a livelli così alti in Coppa del mondo. Vado veloce da anni, ho sempre cercato di essere più efficace in ogni condizione. Questi risultati sono il frutto di duri allenamenti. Ovvio, in questo momento mi sta riuscendo tutto. Il bilancio è super positivo, ma già ad Ushuaia (in Argentina a fine agosto, ndr) sciavo così. C’è tanta consapevolezza, in questo momento ho l’istinto giusto che mi dice dove e come spingere. Lascio le emozioni fuori dalla testa. E porto in gara ciò che provo in allenamento, forse è questo il segreto della stagione».

Si sente il simbolo delle Olimpiadi ?

«Mi sento Federica Brignone, un’atleta che si è preparata una vita per essere in Coppa del mondo».

Come potrà conservare questa forma fino ai Giochi di Milano-Cortina?

«Può succedere di tutto. Se non avessimo una pausa così lunga da oggi al grande evento sarebbe più facile. Ma di fronte abbiamo l’estate e questo significa riprogrammare la stagione, ripartire per rimettersi di nuovo in gioco. E il nostro è uno sport pericoloso».

Ninna Quario (la mamma di Brignone) è tornata: «Federica sottovalutata perché non si è coltivata mediaticamente»

È tornata Ninna Quario ex sciatrice e oggi soprattutto madre di Federica Brignone che sta per vincere la sua seconda coppa del mondo di sci. Quario scriveva per Il Giornale. Si è eclissata dopo che fu protagonista di accuse a Sofia Goggia, di aver gonfiato l’entità dell’infortunio che precedette le Olimpiadi. Quario si fece da parte. Mai decisione fu più saggia. Da allora, progressivamente la figlia Federica è progressivamente cresciuta. Federica si allena col fratello Davide. Quario è ricomparsa, ma senza parlare, ai recenti Mondiali di Saalbach ed è stata inquadrata più volte mentre fremeva durante la vittoriosa discesa di sua figlia.

Federica è l’azzurra dello sci più vincente di sempre, secondo lei l’hanno snobbata rispetto al suo valore?

“Sta facendo la storia dello sci e dello sport italiano e non è ancora finita. Non solo è una fuoriclasse, ma la sua longevità è incredibile. È stata sottovalutata perché non ha mai voluto coltivarsi dal punto di vista mediatico, si è fatta vedere molto meno di quanto ha vinto. Ma sono i risultati a parlare per lei”.

ilnapolista © riproduzione riservata