Greenwood non è più il pupillo di De Zerbi: «È troppo incostante. Ed è una cosa che non mi piace»

Mason Greenwood, ex Manchester United, non è più il pupillo di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Secondo quanto riportato dai media francesi, il suo futuro è ancora incerto. Aveva iniziato la stagione essendo un punto di riferimento per l’allenatore italiano e per il Marsiglia. Nell’ultimo periodo è crollato nelle gerarchie finendo in panchina per due partite di seguito, contro il Lens e il Psg.

Greenwood è crollato nelle gerarchie di De Zerbi

Nelle prime 28 partite di Ligue 1 ha segnato 15 gol. Poi il nulla e le recenti critiche del suo allenatore hanno messo in dubbio il suo futuro. Il motivo di questo tracollo è stato rivelato da De Zerbi, quando ha lasciato intendere che l’attaccante non sta rispettando le sue aspettative in termini di impegno lavorativo.

«Nessuno può avere più rispetto per lui (Greenwood) di quanto ne abbia io», ha detto De Zerbi. «Ma questo non cambia nulla: mi aspetto di più da lui. Deve fare di più, perché quello che sta mostrando al momento non è abbastanza».

«Se vuole realizzare la sua ambizione di diventare un campione, deve essere più costante, sacrificarsi di più ed essere più determinato. Altrimenti, come squadra, ricadiamo sempre nello stesso schema: una partita molto buona, poi una sconfitta all’Auxerre, poi una vittoria contro il Nantes… È troppo incostante. Ed è una cosa che non mi piace».

Secondo quanto riportato dal Rmc Sport, “Greenwood potrebbe essere destinato ad andare via dal Marsiglia se non seguirà i consigli del suo allenatore. De Zerbi e la dirigenza del Marsiglia siano stanchi di quella che viene percepita come una “noncuranza”, una mancanza di impegno“.

