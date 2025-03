Francia sconfitta in Croazia, flop Mbappé-Dembele: “Sono stati decisamente noiosi” (L’Equipe)

Kolo Muani era praticamente il terzo incomodo della coppia e la posizione preferita da Mbappé, partire da sinistra per entrare dentro, diventa un limite

La Francia cade sotto i colpi di Budimir e Perisic. L’andata dei quarti di finale di Nations League non è andata per niente bene per la nazionale francese, vince la Croazia 2-0. L’Equipe certo non sta saltando di gioia. Boccia, senza condannarlo troppo, l’esperimento di Dembele e Mbappé in campo insieme. “Non sono riusciti a riprodurre per la squadra francese ciò che hanno fatto così brillantemente con i rispettivi club dall’inizio del 2025“.

In teoria battevano le stesse zone di campo frequentate al Psg e al Real, “hanno goduto di una libertà di movimento comparabile, ma non sono riusciti a sfondare la difesa croata”. Addirittura, “nel primo tempo sono stati decisamente noiosi“.

La posizione preferita di Mbappé è un limite per la Francia

Un po’ meglio nel secondo tempo ma non sufficiente per poter riprendere il risultato. “I due attaccanti più forti della squadra francese si cercavano, era ovvio, a volte anche a vicenda, a spese di Kolo Muani che aveva toccato palla solo 14 volte prima dell’intervallo e 2 dopo, fino alla sua sostituzione (64′)“. Praticamente il terzo incomodo della coppia.

E quando è uscito, la manovra della Francia “sembrava un po’ più fluida e le loro azioni un po’ più nitide“. A un certo punto si scambiano ripetutamente la posizione, cosa che toglieva punti di riferimento alla retroguardia croata. “Forse Deschamps dovrebbe rinunciare a usare il parigino come sta facendo Luis Enrique (da prima punta, ndr)?” A Parigi ci sono continui scambi di posizione che garantiscono equilibrio alla squadra. Ma a Spalato nessuno degli attaccanti francesi ha cambiato posizione. Ognuno “ha rispettato la loro posizione senza limitazioni, non abbiamo mai visto Dembélé a sinistra, Mbappé a destra e Kolo Muani al centro, ad esempio“. In tutto questo “la posizione preferito da Mbappé – partire da sinistra per entrare al centro – diventa un limite per tutti gli altri“.

