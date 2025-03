Flick: «Ricorso Osasuna? Non posso dire nulla, non lo so. Abbiamo guadagnato tre punti, il resto non dipende da me»

In conferenza: «Rispetto il Real Madrid e anche Carlo Ancelotti, ma noi siamo il Barcellona e siamo diversi»

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Girona, in programma domani alle 16:15.

Flick: «Osasuna? Abbiamo guadagnato tre punti, il resto non dipende da me»

Come sta la squadra?

«Non vediamo l’ora che inizi la partita. Le ultime dieci partite della Liga sono molto importanti e dobbiamo lottare per vincere».

Infastidito dal ricorso dell’Osasuna?

«Non posso dire nulla al riguardo, non lo so. Le cose stanno così, è così. Abbiamo guadagnato tre punti, il resto non dipende da me».

Flick sceglierà di fare turnover?

«Penso che tutti i giocatori possano giocare. Decideremo domani, forse uno o due giocatori riposeranno. Tutti sono disponibili, è una situazione ottimale».

In che cosa Gavi può rivelarsi più utile alla squadra?

«Può giocare in diverse posizioni. Contro l’Osasuna ha giocato bene, mettendo pressione agli avversari. Vedremo cosa faremo domani. Sono molto contento della sua prestazione da numero 6. Ha tenuto palla molto bene nel secondo tempo, ha fatto un ottimo lavoro».

Ancora sul caso Osasuna:

«Sono concentrato sulla prossima partita. Abbiamo un sacco di partite davanti. Non è in mio potere; dovremo aspettare e vedere, e se qualcosa cambia, Deco o chiunque altro ce lo farà sapere. Non so altro».

Saranno tutti recuperati per le prossime partite?

«Non si sa mai. Sarà una grande sfida fino alla fine della stagione. Siamo pronti e combatteremo fino alla fine della stagione. Giovedì abbiamo vinto di nuovo per Carles (il medico del club morto all’età di 40 anni, ndr), avrebbe compiuto gli anni. È stato molto importante per la squadra».

Ansu Fati potrebbe giocare qualche minuto?

«Vedremo se è possibile. Ne abbiamo bisogno. Quello che devo dire è che per lui non è una situazione facile, ma anche Pau Víctor e Pablo Torre si sono allenati in modo fantastico. Questo è ciò che voglio dai giocatori: che diano il 100% e dimostrino di meritare di giocare».

Come gestisci i minuti di Lamine Yamal?

«Penso che Lamine sia molto intelligente e sappia molto bene come gestire il ritmo delle partite. Ho parlato con lui questa mattina, gli ho chiesto come si sente e lui è molto positivo. Dico sempre ai giocatori: se hanno una sensazione, fatemelo sapere, ne parliamo e basta. Tutti i giocatori sono consapevoli della responsabilità verso il proprio corpo, nel caso in cui si verifichi qualcosa di anomalo. Ecco come vogliamo procedere. Dalla mia esperienza di giocatore, posso dire che se provi qualcosa e non ti prendi cura di te stesso, può succedere di tutto. Ecco cosa ti sto dicendo. Devono assumersi la responsabilità».

Il Barcellona è piuttosto forte in casa?

«Il nostro obiettivo è vincere ogni partita in casa, ma dobbiamo giocare anche in trasferta. Mancano 10 partite ed è importante vincere partita dopo partita. Il resto della stagione sarà più breve e più difficile per le altre squadre».

Ti piace essere l’allenatore del Barcellona. Molti dei vostri predecessori hanno detto di stare soffrendo.

«Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questi giocatori. A tutti piace giocare a calcio. Continuo sul mio percorso di miglioramento. Siamo migliorati molto nel possesso palla e nel controllo. Ci ha aiutato molto contro l’Osasuna. Abbiamo commesso meno errori rispetto alle settimane precedenti. Sono felice, ma possiamo fare meglio. Ogni giorno devi fare un passo avanti per migliorare. Per ora mi godo il ruolo di allenatore del Barcellona. Rispetto il Real Madrid e anche Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori al mondo e una brava persona. Non dirò niente di male su di lui o sul suo club, ma noi siamo il Barcellona ed è diverso. La Masia, i collegamenti sono fantastici. Sembra una famiglia, tutti insieme. Abbiamo assunto molti membri dello staff ed è una sfida per l’allenatore riuscire a far sì che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Sono felice qui».

Quanto è importante per Lewandowski avere come concorrente Ferran Torres?

«La situazione che avevamo contro l’Osasuna ci faceva pensare anche alle prossime partite. Ho parlato con Ferran e Lewy. Lewy vuole solo il successo collettivo, non pensa al Pichichi (il premio capocannoniere, ndr). Sta valutando di cosa ha bisogno la squadra».

Come vedi Fermín?

«Ogni giocatore è importante. Per iniziare gli allenamenti il ​​livello è molto alto e abbiamo bisogno che i giocatori siano al meglio. La reazione dopo il gol di Lewandowski dice tutto su di lui. È un grande combattente, un bravo ragazzo. A volte, quando non gioca bene, è un po’ triste, ma noi lo amiamo così, quando sorride e dà tutto per la squadra. Ora potrà dimostrarlo in ogni partita. Sono felice che sia con noi, è fantastico».

