L’Osasuna chiede alla Federcalcio di rigiocare contro il Barcellona perché “Iñigo Martínez non doveva essere in campo”

Ieri in Spagna si è giocato Barcellona-Osasuna, i blaugrana hanno vinto per 3-0 con i gol di Ferran Torres, Olmo e Lewandowski. Questa mattina però l’Osasuna ha inviato un ricorso alla Federcalcio spagnola. Lo riporta el Mundo Deportivo. “L’Osasuna avrebbe deciso di rigiocare la partita di Liga contro il Barça del 27 marzo a causa di una presunta violazione per aver schierato Iñigo Martínez. La reazione del Barcellona alla notizia è stata di assoluta calma“.

L’accusa dell’Osasuna: il Barcellona non poteva schierare Iñigo Martínez

Dopo una lunga riflessione, l’Osasuna ha deciso di rivolgersi alla Rfef, la federazione spagnola. “Il club ritiene che il giocatore e il club di Barcellona abbiano violato il periodo di tempo obbligatorio, stabilito dalla Fifa, che deve intercorrere tra l’ultima partita della nazionale e la successiva partita ufficiale del club, che dovrebbe essere di cinque giorni“. Il Barcellona invece ha mandato in campo il difensore appena quattro giorni dopo aver lasciato la nazionale.

Per la precisione, il club ritiene che la partecipazione di Iñigo Martínez alla partita violi l’articolo 5 dell’allegato I del Regolamento Fifa sullo status e il trasferimento dei giocatori, “che specifica che un giocatore che non si unisce alla squadra nazionale per motivi medici, o la abbandona, non potrà giocare partite con il suo club per cinque giorni di calendario dopo la fine del periodo internazionale“.

A sostegno della tesi dell’Osasuna c’è un comunicato della Federcalcio che spiega che Iñigo Martínez ha lasciato la nazionale anzitempo per un problema medico. “Una parameniscite interna al ginocchio destro, come riportato dal Barcellona“.

Il club ha concluso il suo ricorso affermando:

“Iñigo Martínez , la cui assenza dalla nazionale spagnola era dovuta a un congedo medico, non era idoneo a giocare nella partita di ieri in conformità con i regolamenti Fifa. Alla luce di ciò, il club ha deciso di presentare ricorso per fielding improprio in difesa dei suoi diritti, dell’equità della competizione e dell’uguaglianza di tutti i suoi partecipanti“.

