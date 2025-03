Dopo i rigori dominati da Donnarumma, il Psg ha compiuto una delle più grandi imprese della sua storia (l’Equipe)

L’italiano immenso, ci è voluto un grande uomo per superare Liverpool, Anfield e stanchezza. Battendo la favorita, il Psg ora non ha limiti in Champions

L’Equipe parla di Liverpool-Psg. Celebra Donnarumma. Lo stesso portiere crocifisso appena una settimana fa perché “è un portiere che non fa la differenza“. Poi la riabilitazione, ai calci di rigore. Per prima cosa, i francesi mettono in chiaro una cosa. “Diamo al Paris Saint-Germain quel che gli spetta: nell’arco di questa accesa doppia sfida, la squadra di Luis Enrique ha generato 4,38 xG, il Liverpool 1,91 xG. In altre parole, la questione avrebbe potuto essere decisa ben prima di questa liberatoria serie di rigori“.

Poi passano all’elogio dei singoli protagonisti del Psg. I “Reds avevano l’esperienza dalla loro parte: 28 anni di età media contro i 24″ del Psg. Ma “con i pianeti così allineati, è entrato in scena Gianluigi Donnarumma“.

Donnarumma immenso contro il Liverpool

E così Donnarumma si becca un 9 pieno in pagella:

“L’italiano era immenso. Attento al tiro di Konaté, sul quale si allunga bene (16′), respinge alla perfezione il colpo di testa di Diaz (58′). Ma ciò che colpisce è questa autorità del tutto insolita nel gioco aereo. Ha corso dei rischi e ha preso una decina di cross. Sembrava quasi un portiere inglese! Decisivi i rigori parati a Darwin Nunez e Curtis Jones”.

Non benissimo due ex conoscenze del Napoli. Sia a Kvaratskhelia che a Fabian Ruis l’Equipe assegna un 5. Il georgiano “non ha fatto le scelte migliori né è stato decisivo. I Reds lo hanno costretto principalmente a compiti difensivi“. Il centrocampista spagnolo invece “danneggiato dall’intensità del Liverpool. Nel secondo tempo non lo abbiamo visto affatto“.

Ora il Psg in Champions League non ha limiti. Così cresce una squadra e si scrive un mito

Adesso, “alla fine di questa notte furiosa“, anche l’Equipe ci crede. “Ci è voluto un grande uomo per superare Liverpool, Anfield e la stanchezza, per puntare alla qualificazione con un cuore enorme, un talento altrettanto notevole, e per spegnere i favoriti nel loro regno“.

“Dopo una serie di rigori quasi perfetta, dominata da Gigio Donnarumma, il Psg ha compiuto una delle più grandi imprese della sua storia, eliminando la favorita della Champions League e raggiungendo i quarti di finale della competizione“.

Battendo la favorita, l’obiettivo finale può essere solo uno. “Da qualche settimana tutti hanno notato che questa squadra ha davvero qualcosa in più. Ora ha un futuro in Champions League, e non ha limiti. Così cresce una squadra e si scrive un mito“.

