Conte: «Sinceramente non ho sentito neanche una scossa di terremoto»

In conferenza: «Mia moglie mi ha chiamato di notte quando è successo, sono eventi che ci sono sempre stati e ci auguriamo di vivere sereni»

Antonio Conte è intervenuto a Castel Volturno in conferenza stampa alle 14:30 (leggi qui le sue parole riportate integralmente). Tra i tanti temi trattati non è mancato il riferimento agli eventi sismici degli scorsi giorni, in particolare quello di giovedì notte dopo l’1:00. Il mister ha ammesso di non aver sentito nessuna scossa, ma che sua moglie lo ha chiamato di notte per informarlo, preoccupata.

Conte: «Non ho sentito alcuna scossa»

È più complesso preparare una partita con l’Inter o con il Venezia? I calciatori hanno sentito il terremoto?

«Quando sei nell’ultimo terzo di campionato, ogni partita diventa più difficile da giocare perché si intravedono gli obiettivi, quelli per cui ogni club è partito a inizio stagione e quindi lo stress diventa più alto come la tensione. Giocare contro una squadra forte o con una squadra che ha obiettivi diversi diventa praticamente la stessa cosa. Tutto dipende da noi, quello che dico sempre è che le partite si possono anche perdere, ma solo e soltanto se gli altri dimostrano sul campo di essere superiori a noi tecnicamente e tatticamente. Non voglio che siamo mai sconfitti sul campo sul desiderio e sulla voglia di vincere la partita.»

«Terremoto? Ci sono queste scosse, io non ne ho sentita neanche una sinceramente. Mi ha chiamato mia moglie di notte quando è successo, speriamo che si tratti sempre di un assestamento visto che si tratta di eventi che ci sono sempre stati, ci auguriamo di poter stare tutti sereni»

ilnapolista © riproduzione riservata