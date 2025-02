A Repubblica: «La lite con Russell? Non ho niente da aggiungere, non ho mai perso tempo con i miei rivali, penso solo a me. Vedere Hamilton in Ferrari è bello».

Alla presentazione delle nuove macchine per la prossima stagione di Formula 1, il campione della Red Bull Max Verstappen ha rilasciato un’intervista a Repubblica.

Verstappen: «Non dico agli altri come comportarsi, le parolacce possono scappare a tutti»

Delle nuove regole anti-parolacce in F1 cosa ne pensa?

«Non c’è molto da dire, guardate le reazioni dei piloti… a volte in macchina perdiamo la pazienza, ma una parolaccia scappa a tutti. Almeno non sono uno che dice ad altri come comportarsi. Purtroppo i piloti giovani hanno paura di ribellarsi, vista la loro precarietà».

La sua opposizione è l’unica cosa che l’accomuna a Russell, lui ci ha detto che dopo essere stato accusato di minacce non avete più ricucito…

«Non voglio ricominciare a parlare di questa storia. Non ho nulla da aggiungere. Non ho mai perso tempo con i miei rivali, penso solo a me».

Questa stagione come la vede?

«L’anno scorso abbiamo vinto ma con difficoltà per aver sviluppato una macchina nella direzione sbagliata, quest’anno siamo convinti di essere tornati sulla strada giusta».

Cosa ne pensa di Hamilton in Ferrari?

«Credo sia una bella cosa. Forse aveva bisogno di nuove motivazioni dopo alcune brutte stagioni… è una rinascita per lui. Lui e Leclerc sono due grandi piloti, vedremo se la Ferrari sarà all’altezza di vincere».

