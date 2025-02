Stasera Report “sulle infiltrazioni mafiose e finanziarie dell’Inter”

Alle 20.30 su Raitre. La presentazione della puntata: Report ricostruisce i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter

Questa sera alle 20:30 nel programma di Rai 3 Report si parlerà dell’inchiesta ultras che vede coinvolta l’Inter. Non solo, verranno svelate delle indiscrezioni che coinvolgono infiltrazioni della ndrangheta nella Juventus del 2017.

Inchiesta ultras Inter, collegamento con le infiltrazioni della Juventus nel 2017

Sull’account X ufficiale del programma tv si legge:

I segreti delle infiltrazioni mafiose e quelli finanziari della squadra Campione d’Italia. Report ricostruisce i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter e svela un collegamento tra le infiltrazioni della ‘ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali nella città di Milano.

Scrive il Fatto quotidiano:

Inzaghi il 9 ottobre a domanda della Mobile: “Ha agito da intermediario con la società Inter (…) per le richieste di Marco Ferdico avanzate in tale conversazione telefonica?”. Risponde: “Sì, ricordo che dopo la telefonata, a tavola ne ho parlato con qualcuno della dirigenza (…) ero speranzoso del fatto che si sarebbe risolta positivamente la questione, poiché avevo bisogno dell’incitamento dei tifosi per vincere la finale a Istanbul (…). Ho inviato un messaggio a Marco Ferdico, dicendogli, che il mio l’avevo fatto”. Inzaghi conferma una intermediazione, già emersa in un’intercettazione tra lui e il capo ultrà Ferdico e nella quale il tema era quello dei pochi biglietti che la società aveva messo a disposizione per la curva in vista della finale di Champions in Turchia. Come andrà la trattativa è noto: i rubinetti si aprono e la Nord incassa oltre mille biglietti che frutteranno al triumvirato Ferdico-bellocco-beretta centinaia di migliaia di euro.

