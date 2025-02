Sinner, gli attacchi di Kyrgios e Wawrinka: «Non c’è equità nel tennis». «Non credo più in uno sport pulito»

Nick Kyrgios e Stanislas Wawrinka sono stati i primi a reagire alla sospensione di Jannik Sinner per tre mesi dopo l’accordo (patteggiamento) con la Wada (agenzia nazionale antidoping).

Il commento di Kytgios è stato: «Non esiste l’equità nel tennis».

E poi:

«La Wada ha annunciato che ci sarebbe stata una sospensione di un anno o due. Ovviamente, il team di Sinner ha fatto tutto quanto in suo potere per accettare una sospensione di tre mesi, senza perdere titoli o soldi. .Colpevole o no? Giornata triste per il tennis. Non c’è equità nel tennis».

Rmc Sport, come tutti, riporta il comunicato della Wada:

«La Wada accetta che il signor Sinner non intendeva imbrogliare, che l’assunzione di clostebol non gli ha portato alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni e che è avvenuto a sua insaputa a causa della negligenza dei membri del suo staff».

Anche Wawrinka, vincitore di tre Slam, è rimasto deluso:

«Non credo più in uno sport pulito», ha scritto su X. Gli ha risposto l’ex tennista Feliciano Lopez che invece si è schierato in difesa di Sinner.

Rmc Sport ricorda che

Djokovic aveva assicurato alla fine del 2024 di essere “rimasto molto frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, per essere stato tenuto all’oscuro per cinque mesi” – il ritardo tra il test positivo dell’italiano e la sua rivelazione da parte dell’Itia. Il boss dell’ATP tour, l’italiano Andrea Gaudenzi, ha risposto a gennaio che il caso Sinner era stato gestito “secondo le regole”. Con la sua sospensione, Jannik Sinner salterà i Masters 1000 di Indian Wells e Miami a marzo, e Monte Carlo e Madrid ad aprile, ma nessun torneo del Grande Slam dal prossimo, Roland Garros, inizia a fine maggio. In totale, il numero uno del mondo dovrebbe perdere 2100 punti ATP durante il periodo. Quindi potrebbe ancora essere al top del tennis mondiale quando tornerà sui campi.

