Il popolo del Maradona è diverso da quello social. Viaggiano su due frequenze sideralmente lontane.

Napoli-Udinese, il momento è solenne e Napoli lo sa: 51.300 i biglietti venduti

Il botteghino chiama, Napoli risponde. Giusto per ricordare bonariamente il grande Luigi Necco. Il Napoli è primo in classifica (giovedì sapremo, al termine di Fiorentina-Inter, se in condominio con l’Inter o in solitudine) ma gli ultimi accadimenti hanno portato un po’ di nervosismo nell’ambiente che ovviamente sconta la cronica mancanza di abitudine a lottare per il vertice. Nonostante ormai da oltre dieci anni il Napoli di De Laurentiis sia sempre ai vertici del campionato italiano. Un po’ il pareggio di Roma, maturato al minuto 93, dopo ben sette vittorie consecutive (due contro Atalanta e Juventus). Risultato di tutto rispetto, ciascuno di noi avrebbe firmato per sette punti contro Atalanta, Juve e Roma. E poi la conclusione del mercato invernale, con l’arrivo di Okafor, le tante polemiche e la conferenza di oggi del direttore sportivo Manna che non sei è sottratto ad alcuna domanda e ha spiegato le mosse del Napoli senza negare gli errori commessi.

Napoli-Udinese domenica sera

Il popolo del Maradona tutto questo lo segue ma senza farsi distrarre dall’obiettivo principale: la partita. La realtà è che il Napoli è primo in classifica e domenica sera c’è una partita da vincere (come tutte le restanti quindici, ovviamente). La squadra di Conte deve continuare a mettere pressione all’Inter di Inzaghi grande favorita del campionato. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul Napoli al primo posto a questo punto della stagione. Il popolo del Maradona è diverso da quello social. Viaggiano su due frequenze sideralmente lontane. Al momento sono 51.300 i tagliandi venduti per il match contro i friulani (escluso il settore ospiti).

L’Inter giocherà giovedì a Firenze il recupero della partita interrotta per il malore in campo di Dove. E poi lunedì sera le due squadre si riaffronteranno, stavolta a San Siro. La corsa a due è appena cominciata. Nel corso delle ultime giornate si è sgranato il gruppetto di testa, è rimasta la sola Atalanta che al momento è a meno sette dal Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata