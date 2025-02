Marotta parla alla squadra, vuole il sorpasso nello scontro diretto col Napoli (Gazzetta)

L’Inter ci crede. Napoli è la madre di tutte le partite, la gara spartiacque anche per la gestione delle settimane successive

La Gazzetta dello Sport sottolinea oggi l’importanza del discorso tenuto ieri da Beppe Marotta alla squadra dopo il pranzo con Simone Inzaghi. , “avviene molto raramente che i dirigenti, su tutti il presidente Beppe Marotta, decida di parlare a tutto il gruppo squadra, staff tecnico compreso. Per intendersi: in questa stagione era capitato solamente al ritorno a Milano dopo la delusione di Riad, a poche ore dalla trasferta di Venezia. Ieri c’è stato il bis e il motivo è chiaro: rimotivare la truppa dopo la sconfitta di Torino”.

Il discorso di Marotta è stato semplice

“Nessun processo, ovvio. Nessuna voglia o necessità di puntare il dito, altrettanto chiaro. Ma Marotta ha avvertito il bisogno di intervenire, ha capito per esperienza che il momento era quello giusto di fare qualcosa a supporto dell’allenatore e dei giocatori. A supporto dell’Inter, in definitiva. Il suo discorso si può sintetizzare con tre parole chiave: fiducia, motivazione, richiamo.

La fiducia è quella che Marotta ha voluto trasferire a giocatori e allenatore. Una fiducia totale, da parte dei dirigenti ma evidentemente anche della proprietà, che lui rappresenta in prima persona. Poi, la motivazione. Il presidente ha tenuto a spronare i suoi. A ricordare che le qualità del gruppo non sono in discussione, altrimenti non si sarebbe giocato un primo tempo come quello di Torino”

E il fulcro di tutto è la sfida contro il Napoli

