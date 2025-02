La Liga denuncia il City alla Commissione europea per aver violato il regolamento sui sussidi esteri (Sky Uk)

La denuncia riguarda i sussidi dagli Emirati Arabi Uniti (Eau) per ingaggiare giocatori e allenatori di alto livello. Tebas: «Non fanno parte dell’Ue ma hanno attività commerciali in Europa».

Il presidente della Liga Javier Tebas ha presentato una denuncia alla Commissione europea sostenendo che il Manchester City abbia violato la legge sulla concorrenza dell’Unione Europea; Tebas ha inoltre affermato che la denuncia era stata presentata nel 2023 ed è legata al regolamento sui sussidi esteri.

La Liga denuncia il City per aver violato il regolamento sui sussidi esteri

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk:

Il regolamento riguarda le sovvenzioni estere concesse da stati terzi alle imprese che svolgono attività economiche nel mercato interno. La Liga ha presentato una denuncia sulla base del fatto che il City ha ricevuto sussidi stranieri dagli Emirati Arabi Uniti (Eau), consentendo al club di migliorare la sua posizione competitiva e causare alterazioni significative in vari mercati nazionali ed europei. Tebas ha dichiarato: «Tutto quello che fanno è pensare a come possono sviare i regolamenti. Lo abbiamo riferito all’Unione Europea con prove e cifre. Perché? Perché è una squadra inglese che non fa parte dell’Ue ma ha attività commerciali in Europa. È molto importante che tutti i club siano soggetti a regole di trasparenza e governance e a una reale concorrenza sul lato finanziario e sportivo della loro attività».

La Liga afferma che il club riceve risorse per ingaggiare giocatori e allenatori di alto livello ben oltre ciò che sarebbe fattibile in normali condizioni di mercato e di garantire ricavi di sponsorizzazione a livelli che non si allineano con il giusto valore di mercato. Questo migliora le prestazioni del City in campo, limitando i propri rivali. Ora la Liga è in attesa di comunicazioni dalla Commissione europea. Il City ha rifiutato di commentare la denuncia, ma respingono le accuse.

