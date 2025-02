Gioca meno partite, non ha le coppe, ma Il rovescio della medaglia è l’organico cortissimo. Kvaratskhelia non ancora sostituito

Il Napoli non ha cambi ed è stanco, perciò Conte aveva dato tre giorni di vacanza (Repubblica)

Scrive Repubblica, con Marco Azzi, che nel Napoli affiora un po’ di stanchezza perché giocano sempre gli stessi.

Per Di Lorenzo e compagni non è stata una beffa, casomai un campanello d’allarme. La fatica inizia infatti a farsi sentire e i big sono apparsi in calo, soprattutto quando Ranieri ha potuto pescare a piene mani dalla sua più ricca panchina.

La capolista ha invece l’unico impegno di difendere il suo primato solitario in classifica e ha sfruttato finora quasi sempre nel migliore dei modi l’indubbio vantaggio di avere le gambe più leggere rispetto a quelle dei suoi avversari. Il rovescio della medaglia è però l’organico cortissimo e lo stress che stanno accumulando Di Lorenzo e compagni: un handicap aggravato dalla perdita di un pezzo pregiato come Kvaratskhelia, non sostituito finora sul mercato: c’è tempo fino a stasera. Vanno in campo sempre gli stessi e la mancanza di brillantezza inizia a essere abbastanza evidente.

Conte ne è consapevole e per questo in settimana aveva concesso tre giorni di insolita vacanza al suo gruppo: necessari ai titolari del Napoli per presentarsi all’Olimpico col serbatoio di nuovo pieno.

Il Napoli è stato raggiunto in extremis dalla Roma che ha pareggiato in pieno recupero all’Olimpico. Al termine della gara negli studi di Dazn L’ex azzurro Ciro Ferrara ha analizzato il pareggio soffermandosi sui rimpianti in ottica campionato:

Chi ha più rimpianti oggi tra Inter e Napoli?

«Credo il Napoli, che ha giocato dopo e, fino a pochi minuti dalla fine, aveva la vittoria in pugno. Questo però non avrebbe significato ipotecare il campionato con quei tre punti. Questo pareggio non cambia nulla nel percorso degli azzurri, e lo dirò anche a Conte.

L’Inter ha meritato il pari nel derby, colpendo anche tre pali. Non deve cambiare di una virgola l’autostima della squadra. Ci sono state delle difficoltà nell’ultimo periodo con degli infortuni».

ilnapolista © riproduzione riservata