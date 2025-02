Luca Toni: «Alla lunga potrebbero pesare questi due punti nella lotta scudetto secondo me, specialmente se arrivi allo scontro diretto a pari punti»

Il Napoli è stato raggiunto in extremis dalla Roma che ha pareggiato in pieno recupero all’Olimpico. Al termine della gara negli studi di Dazn L’ex azzurro Ciro Ferrara ha analizzato il pareggio soffermandosi sui rimpianti in ottica campionato:

Chi ha più rimpianti oggi tra Inter e Napoli?

«Credo il Napoli, che ha giocato dopo e, fino a pochi minuti dalla fine, aveva la vittoria in pugno. Questo però non avrebbe significato ipotecare il campionato con quei tre punti. Questo pareggio non cambia nulla nel percorso degli azzurri, e lo dirò anche a Conte.

L’Inter ha meritato il pari nel derby, colpendo anche tre pali. Non deve cambiare di una virgola l’autostima della squadra. Ci sono state delle difficoltà nell’ultimo periodo con degli infortuni»

ilnapolista © riproduzione riservata