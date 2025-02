Henry: «Guardiola non è lo stesso di sempre, non è facile affrontare insieme la crisi del City e del suo matrimonio»

A Sky Sports: «Mi sento male per ciò che sta passando. Ho vissuto la stessa cosa quando ero al Barcellona».

L’ex calciatore Thierry Henry ha raccontato a Sky Sports il suo rapporto con Pep Guardiola, che ha avuto come allenatore al Barcellona dal 2008 al 2010. Il francese ha fatto riferimento alla separazione del tecnico spagnolo dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni insieme, collegando la questione anche alla crisi del Manchester City dell’ultimo periodo.

Henry: «Guardiola non è più lo stesso, non è facile affrontare insieme la crisi del City e del suo matrimonio»

Henry ha dichiarato:

«Mi sento male per quello che sta succedendo al Manchester City e a Pep, mi dispiace soprattutto per una cosa. Non è facile affrontare queste questioni al di fuori del calcio. Ho vissuto la stessa cosa quando giocavo a Barcellona. Non è facile affrontare cose del genere, quando non stai già bene psicologicamente».

Ha aggiunto:

«Si può dire che non è lo stesso Pep di sempre. Nessuno vuole avere a che fare con certe situazioni mentre deve continuare a giocare o gestire una squadra. Penso che possiamo capirlo. Ora bisogna andare avanti».

Sulla gara di Premier League contro l’Arsenal persa 5-1, è la prima volta che il tecnico spagnolo perde con un margine di 4 gol da quando è il tecnico del City. Guardiola ha dichiarato nel post-partita:

«La sensazione è che non abbiamo fatto nulla negli ultimi 20, 25 minuti di quello che avevamo fatto bene per i primi 60. Ora dobbiamo riflettere e parlare con i giocatori, sperando che non accada di nuovo. La squadra sì, potrebbe essere fragile, perché queste cose ci accadono spesso. Ma abbiamo il dovere di imparare e ci sono sempre margini per migliorare. È successo per tutta la stagione, stiamo dando via troppi punti, siamo consapevoli che questo non può accadere».

ilnapolista © riproduzione riservata