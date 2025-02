Guardiola ammette la fragilità del City: «Stiamo dando via troppi punti, crolliamo negli ultimi 20 minuti»

Il City travolto dall’Arsenal 5-1. Il tecnico dei Gunners Arteta può ritenersi soddisfatto: «È un grande giorno per noi, siamo stati molto aggressivi e coraggiosi».

Il Manchester City è crollato 5-1 contro l’Arsenal, con Pep Guardiola che ha ammesso la fragilità della sua squadra che sta vivendo un momento delicato. E ricordiamo che il City dovrà affrontare il Real Madrid ai play off di Champions League.

Guardiola: «Il City è fragile, stiamo dando via troppi punti»

Tornando alla gara di Premier League, è la prima volta che il tecnico spagnolo perde con un margine di 4 gol da quando è il tecnico del City. Guardiola ha dichiarato nel post-partita:

«La sensazione è che non abbiamo fatto nulla negli ultimi 20, 25 minuti di quello che avevamo fatto bene per i primi 60. Ora dobbiamo riflettere e parlare con i giocatori, sperando che non accada di nuovo. La squadra sì, potrebbe essere fragile, perché queste cose ci accadono spesso. Ma abbiamo il dovere di imparare e ci sono sempre margini per migliorare. È successo per tutta la stagione, stiamo dando via troppi punti, siamo consapevoli che questo non può accadere».

Al contrario, Arteta non poteva che essere soddisfatto della prestazione dell’Arsenal, ma anche perché i Gunners non perdono da cinque partite contro il City:

«È un grande giorno per noi, per il risultato e il modo in cui abbiamo giocato. Siamo stati molto aggressivi e molto coraggiosi».

“C’è chi pensa che Guardiola si senta deluso da Mikel Arteta, soprattutto dopo come ha contribuito allo sviluppo della carriera del suo ex assistente, solo per sentire quest’ultimo rilasciare commenti criptici sul City, dicendo: «Ho tutte le informazioni, quindi lo so, credetemi»“, scrive il quotidiano inglese.

Cosa sappia Arteta di preciso non è dato saperlo. Il City l’ha comunque presa male. Molto male. “Lo stretto rapporto di Guardiola con Arteta, che si riferisce al suo ex capo come al suo “eroe”, è ora descritto bruscamente come “OK”, quando in passato era molto più forte”.

