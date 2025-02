City distrutto dall’Arsenal: dominio Arteta che batte 5-1 Guardiola, il gol di Haaland serve solo per le statistiche

“L’Arsenal ha distrutto il City in transizione per tutto il giorno“. Questa frase scritta dal Guardian rende bene l’idea del pomeriggio passato dalla squadra di Guardiola, sconfitta 5-1 e sbeffeggiata dai giocatori di Arteta.

Il diciottenne Lewis-Skelly ha segnato il terzo gol dell’Arsenal e, come ciliegina sulla torta, ha festeggiato replicando la tipica esultanza di Haaland.

18-year-old Myles Lewis-Skelly’s first ever Arsenal goal arrives against City.

That celebration ☠️ pic.twitter.com/msJ8otHrQp

— B/R Football (@brfootball) February 2, 2025