Fabregas: «Conte è incredibile, arriva con un messaggio che colpisce fin da subito tutti e mette ogni cosa in ordine»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in cui parla di Antonio Conte, allenatore del Napoli e suo ex allenatore ai tempi del Chelsea.

Fabregas: «Conte vincente, parla poco ma si fa capire da tutti»

«Antonio Conte è un allenatore incredibile per le squadre che non stanno andando bene, perché arriva con un messaggio che colpisce fin da subito tutti e mette ogni cosa in ordine. Conte è un vincente, che parla poco ma si fa capire da tutti. I calciatori capiscono cosa vuole e danno qualcosa in più».

Il Como vince 2-0 a Firenze al termine di una partita condotta con autorevolezza. A fine partita l’allenatore Cesc Fabregas ha commentato la vittoria che precede la prossima sfida di campionato a Como contro il Napoli.

«Tutti vogliamo vincere. Dobbiamo accettare che abbiamo cambiato tanti giocatori. Da quando sono arrivato io sono cambiati 30 calciatori. Tatticamente dobbiamo alzare il livello anche con i nuovi ragazzi che arrivano. È una vittoria importante per noi per continuare a crescere e dare continuità. Non dobbiamo mollare.

Voglio andare sempre in avanti, pressare, voglio gente con una mente incredibile. La mia idea rimane la stessa. Anche nel secondo tempo quando abbiamo dovuto fare una partita più sporca bisogna farlo. Questo forse è quello che non abbiamo saputo gestire nelle scorse partite. Ripeto, siamo molto giovani, fa piacere per loro perché sono giocatori coraggiosi e io chiedo proprio questo».

Chiamato a commentare la prossima partita Como-Napoli, Fabregas ha detto: «Bisogna crescere e non guardare il nome contro cui giochiamo. Le ultime partite abbiamo giocato con delle top 10. Dobbiamo continuare a fare punti e fare bene e quando si gioca così il calcio ti dà soddisfazione».

