I casi strani del calcio: Dembelé non smette più di segnare, ora in Francia lo venerano

I media francesi entusiasti. L’Equipe «è una metamorfosi affascinante». Le Parisien «Trasformazione da X-Files, il nuovo Dembelé è arrivato»

Ousmane Dembelé, da sempre giocatore funambolico e dribblomane ma emblema della poca incisività delle ali nel calcio, ha improvvisamente preso a segnare. E tanto anche. Nelle ultime tre partite di Champions ha segnato 6 gol. Ne ha segnati 10 nelle ultime cinque partite di Ligue 1. In totale fanno 16 gol in 8 partite, la media perfetta di una doppietta per ogni novanta minuti di presenza in campo. Tra l’altro non è sempre stato titolare. Il francese è ora (ovviamente) amato e portato in alto dai media parigini e francesi in generale, che attendono prestazioni del genere dell’ex Barcellona da anni anche in nazionale.

Dembelé inarrestabile, i media francesi in esaltazione

Di seguito quanto scrive Le Parisien a riguardo:

“Non ci sono più dubbi: il nuovo Dembélé è arrivato! Con 18 gol segnati nelle ultime 11 partite, di cui 15 in otto incontri del 2025, il miglior marcatore d’Europa in questa nuova stagione è vicino all’irrazionale. La sua trasformazione è quasi un caso da “X-Files”.



Nel 2025, ha già segnato più che in tutta la stagione 2024 (13 reti in 42 partite). «Bisognerebbe chiedergli cosa ha mangiato a Natale», scherzava Luis Enrique martedì sera. «Era forte nel 2024, ma è ancora più forte nel 2025. Ha raggiunto un livello eccellente, perfetto per noi».”

Ne parla anche l’Equipe, che scrive:

“Un giorno, se questo miracolo continuerà, bisognerà indagare sul mistero dell’inverno 2024-2025, che ha visto Ousmane Dembélé trasformarsi a 27 anni in un altro giocatore. Sapevamo che l’attaccante del Psg fosse pieno di talento ma martedì sera, contro il Brest, ha confermato ulteriormente questa affascinante metamorfosi. Protagonista nella vittoria della sua squadra – e principale artefice della qualificazione agli ottavi di Champions League – Dembélé è stato coinvolto in tutti e tre i gol del Psg, nonostante una prestazione complessiva piuttosto ordinaria”.

