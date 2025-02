Conte: «Come dicono gli All Blacks: “lascia la maglia che hai trovato migliore di quando sei arrivato”»

In conferenza: «Anziché pensare ai 50 o 60 milioni per questo o quel giocatore, concentriamoci su quello che abbiamo»

Antonio Conte è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese di domani sera. Tra i tanti argomenti proposti (qui le parole in forma integrale), il mister è anche intervenuto a gamba tesa su ciò che serve al club per crescere e in generale sul suo ruolo al Napoli da quando è arrivato.

Conte: «Come dicono gli All Blacks…»

Di seguito l’estratto:

Quello che penso dopo 7 mesi di lavoro è quello di fare ciò che ho già fatto in passato: portare comunque il club a crescere, questo è il mio obiettivo. Siccome il passato sta lì ed è chiaro nonostante qualcuno non voglia vederlo, va ricordato che dovunque io sia passato il club è cresciuto. Come dicono gli All Blacks: lascia la maglia che hai trovato, lasciala migliore di quando sei arrivato. Il mio obiettivo principale è quello, il Napoli deve crescere se vogliamo essere competitivi per il resto dell’anno. Il calcio si evolve e quello che magari facevamo prima va rivisto, anche da un punto di vista tattico.

Il Napoli deve crescere in toto: serve un centro sportivo che crei senso d’appartenenza, serve far crescere il settore giovanile, non ci serve un giocatore. Non farò mai polemiche da questo punto di vista. Sono qui per aiutare la famiglia De Laurentiis, per aiutare il direttore Manna e per dare la mia visione per far crescere il club. Il resto sono tutte cazzate: non sono arrabbiato per il mercato, vengo a Castel Volturno contento perché so che i miei ragazzi mi danno l’anima. Vogliamo ricercare l’eccellenza con quello che abbiamo, pensiamo a questo! Anziché pensare a 50-60-70mln per quel giocatore, io non farò mai polemica da quel punto di vista, ma dirò la mia sulla crescita del club come da quando sono arrivato.»

ilnapolista © riproduzione riservata