Camila Giorgi stupisce ancora, è in Argentina a fare la giornalista

“Camila Giorgi è stata accusata di molte cose nel corso degli anni. Mai però si essere prevedibile“. Esordisce così il Daily Mail parlando della tennista italiana più controversa degli ultimi anni. Era sparita dai radar, l’ultima volta l’avevamo lasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo intenta a respingere ogni accusa di evasione fiscale.

Ora è tornata, più o meno. Pare “abbia posato la racchetta per prendere in mano il microfono“.

Il tabloid inglese racconta:

“È solo un esempio della natura contraddittoria di una giocatrice il cui talento nel cogliere di sorpresa gli avversari in campo era pari alla sua abilità nel cogliere di sorpresa gli osservatori. In settimana Giorgi si è presentata all’Argentina Open, torneo maschile di Buenos Aires, nell’inedito ruolo di reporter. Quando sul suo account Instagram sono comparsi i filmati in cui Giorgi intervista i giocatori argentini Sebastian Baez e Guido Pella, si è percepito un palpabile senso di sorpresa“.

Camila Giorgi ora è impegnata sentimentalmente con Ramiro Marra noto politico argentino attivo a Buenos Aires.

“A parte la sua attività sui social media, tra cui una lezione magistrale sulla preparazione del dessert alla vigilia di Natale, vestita con un abito di raso rosso e visualizzata più di un milione di volte, Giorgi è stata vista pochissimo da quando si è ritirata senza clamore l’anno scorso, tra accuse di evasione fiscale e affitto non pagato in Italia“, continua il Daily Mail.

Camila Giorgi ha detto addio al tennis da un giorno all’altro, e non solo, è sparita lasciando dietro di sé una lunga serie di domande e anche di conti da pagare. Subito dopo la sua scomparsa infatti sono spuntate diverse stasse non pagare e una cartella esattoriale che non le mai stata potuta consegnare perché tutti ignoravano dove fosse. Di qui sono partite le indagini per evasione fiscale.

Oggi l’ex tennista e tornata in Italia e a Verissimo su Canale 5, ha raccontato la sua versione: «Non sono sparita, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare».

La Giorgi nega che la sua scomparsa sia legata ai problemi fiscali:

«Non è vero. Mi è dispiaciuto che abbiano detto che sono sparita, però sono sempre stata un po’ enigmatica. Avevo avvisato la Wta, non sono sparita. Volevo abbandonare il tennis da anni e fare un’altra vita, perché questa è molto impegnativa e mi era già successo di fare qualche mese senza giocare, poi mi tornava la voglia. Quella mattina invece ho deciso e l’ho detto a mio padre che mi ha sempre supportato in tutte le scelte. Io e mio padre siamo state vittime di problemi causati da persone esterne che sono state tutte allontanate». L’ormai ex tennista. Camila Giorgi spiega di aver avuto il sostegno del padre, nonché suo allenatore, anche nella decisione di lasciare l’Italia. «In effetti mi ero trasferita definitivamente negli Stati Uniti già da tempo anche se spesso torno in Italia».

