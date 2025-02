Bellingham squalificato due giornate per il «F*ck you», la Federcalcio si schiera con l’arbitro

“Le prove fornite dal Real Madrid non consentono di prendere il momento esatto in cui il giocatore pronuncia la frase e di conseguenza non possono distruggere la veridicità della legge arbitrale”.

Jude Bellingham salterà due match di Liga per il rosso diretto ricevuto contro l’Osasuna. Il centrocampista inglese aveva rivolto un «Fuck you» («Vaff****lo») all’arbitro Munuera Montero.

Bellingham squalificato due giornate per il «F*ck you» all’arbitro

La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola non ha ritenuto le prove video del Real abbastanza sufficienti da non dar credito all’arbitro e scrive delle parole di Bellingham:

come una denigrazione, che farà perdere al giocatore del Real Madrid le partite di campionato contro Girona e Betis. Nella valutazione delle infrazioni relative alla disciplina sportiva, le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco sono definitive e presunte vere, salvo errore materiale. Le accuse del Madrid, né le immagini fornite, né le prove degli esperti che le accompagnano ci permettono di raggiungere l’inequivocabile convinzione che il giocatore non abbia pronunciato la frase a lui attribuita dal Verbale, ma una diversa. In particolare, il video non ci permette di prendere il momento esatto in cui il giocatore pronuncia questa frase per intero, essendo impossibile a parere di questo Comitato apprendere la preposizione che accompagna il verbo fuck. Di fronte a questa realtà, le prove degli esperti e lo sforzo del club di interpretarla per costruire la sua versione di ciò che è stato realmente detto è senza dubbio molto rispettabile, ma insufficiente a distruggere la veridicità della legge arbitrale.

L’arbitro Munuera scrive nel suo resoconto di partita:

Al 40esimo minuto il giocatore Bellingham è stato espulso per avermi detto, a pochi metri di distanza: «Fuck you».

Sia il centrocampista che Ancelotti, come riportato da As, hanno affermato che il giocatore gli ha gridato: «Ti sto parlando con rispetto, vaff****lo». Nel migliore dei casi, Bellingham avrebbe saltato solo la partita contro il Girona.

