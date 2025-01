Scontri, il proprietario del pub a Roma: «È trent’anni che siamo qui, per me avevano un appuntamento tra loro»

L’ambulanza è arrivata dopo un quarto d’ora, noi abbiamo aiutato un ragazzo nel pub, aveva sette coltellate nella schiena. Tutti erano sporchi di sangue e tutti erano molto giovani. Il ferito è andato via cosciente. Noi è trent’anni che siamo qui, non è un giorno. Per me avevano un appuntamento tra loro, sembrava aspettassero da tutta la sera che arrivasse qualcuno».