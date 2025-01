Napoli, nuovo incontro per Garnacho nelle prossime ore (Schira)

Il Napoli non si arrende per Alejandro Garnacho del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra le due dirigenze. Gli azzurri dovrebbero formulare una nuova offerta per l’argentino.

Expected in the next hours new direct talks between #Napoli and #ManchesterrUnited for Alejandro #Garancho. As revealed on Tuesday #Napoli are ready to submit to #MUFC a new bid to try to sign the winger. The sports director Giovanni Manna is at work. #transfers #mutd https://t.co/6DGtXo7VZP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2025