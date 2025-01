Luis Hasa è un nuovo giocatore del Napoli, c’è l’ufficialità

Luis Hasa è un nuovo giocatore del Napoli. L’ufficialità arriva direttamente dal club che con un comunicato ha reso noto il trasferimento del centrocampista ex Juve e Lecce.

Luis is proud to be one of us 💪

💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeHasa pic.twitter.com/JroGlsYAio

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2025