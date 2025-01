Il Psg vorrebbe pagarlo 50 milioni più Skriniar. Oppure un affare con dentro Asensio o Kolo Muani. Niente da fare, il Napoli vuole cash

Kvaratskhelia, il Napoli chiede 80 milioni ma lo vende anche a 70 o 75 (Gazzetta)

Kvaratskhelia via subito. La Gazzetta scrive che il Napoli potrebbe venderlo anche a 70-75 milioni.

Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:

il suo agente Mamuka Jugeli non hai interrotto i contatti col Psg, dopo che la scorsa estate aveva strappato una promessa per un quinquennale da 11 milioni netti a stagione. Antonio Conte, però, ci aveva messo la faccia: «Kvara non si tocca. Non spetta né al padre né al suo agente decidere il suo futuro. Decido io chi resta e chi parte». Lui e il Napoli, ovviamente. E stavolta le parti sembrano tutte d’accordo, dopo un girone di andata in cui il talento georgiano ha viaggiato a marce basse e sulle montagne russe. Kvara ha perso il posto fisso, sorpassato da quel diavolo di David Neres. E allora, al prezzo giusto, anche l’eroe dell’ultimo scudetto può partire.

Venderlo adesso potrebbe essere un affare, per tutti. Da Parigi hanno ipotizzato un’offerta da 50 milioni più Skriniar. Oppure un affare con dentro Asensio o Kolo Muani. Niente da fare, il Napoli non ci sente. Se cessione deve essere, sarà solo per soldi. Diciamo intorno agli 80 milioni (ma anche 75 o 70).

Cosa vuole fare il Napoli coi soldi di Kvaratskhelia

Napoli, coi soldi di Kvara ecco Dorgu, Chiesa e il botto finale da scudetto (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli alla luce della possibile cessione di Kvaratskhelia sempre che il Psg sborsi gli 80 (ma anche 75) milioni che vuole il Napoli.

Se cessione deve essere, sarà solo per soldi. Diciamo intorno agli 80 milioni (ma anche 75 o 70)

Da Liverpool potrebbe arrivare Chiesa che guadagna tanto ma il Liverpool potrebbe accollarsi parte dell’ingaggio.

Poi c’è un discorso di liste e prospettive da valutare con attenzione. E anche una rivoluzione da portare avanti, che guardi al futuro e alla crescita del Napoli. E allora occhio a Patrick Dorgu primo obiettivo azzurro per l’estate, su cui conviene muoversi prima dei club inglesi. Anche il Lecce non vuole vendere a gennaio però – venduto Kvara – il Napoli avrebbe il cash per far vacillare la resistenza salentina, oltre alla possibilità di inserire anche una contropartita per arricchire il pacchetto. Un Ngonge, per esempio, già in passato arma in più di una volata salvezza con il Verona. Un attaccante vero per un giovane dal potenziale esplosivo, da pagare bene (40 milioni?) e da plasmare nelle mani di Conte. Dorgu è anche un “Under”, non occuperebbe caselle in lista. E magari permetterebbe al Napoli di chiudere con un altro botto. Già, perché in questa nuova gestione napoletana, una cosa pare chiara: occhio ai colpi di scena. Kvara a Parigi è uno di questi. L’altro, magari, potrebbe arrivare nelle ultime ore per completare un puzzle da scudetto.

ilnapolista © riproduzione riservata