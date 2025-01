Armstrong ha sconfitto l’alcolismo: «Sei mesi fa ho sentito una ‘voce interiore’. Oggi mi dice: ‘Sono orgoglioso di te’»

Lance Armstrong, ex ciclista americano, ha annunciato di aver vinto la sua lotta contro la dipendenza dall’alcol. «La migliore decisione che abbia mai preso», ha scritto sui suoi profili social.

«Un anno fa, oggi, mi sono reso conto che il mio rapporto con l’alcol non era più nel mio interesse. Né era nell’interesse della mia famiglia, dei miei amici, della mia squadra e della mia comunità. Credo che tutto nella vita dovrebbe essere vista come una bomba», ha detto l’ex corridore.

THAT WAS THEN

THIS IS NOW

This piece of art really says it all. In fact, it’s a piece I have looked to for inspiration many times over the last decade as my life has been, shall I just say, interesting.

But today, this exact date on the calendar, is different and the… pic.twitter.com/a7RPK1bQON

— Lance Armstrong (@lancearmstrong) January 15, 2025