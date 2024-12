Sky – Rinnovo complicato per Meret, Inter e Manchester United lo aspettano

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. Stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, il prolungamento di contratto dell’estremo difensore azzurro è in bilico e intanto alcune squadre sono già alla finestra monitorando la sua situazione. Su tutte l’Inter e il Manchester United si sono già fatte avanti: i due club hanno manifestato un interesse concreto nei confronti del portiere classe 1997.

Queste sono le dichiarazioni dell’esperto di mercato Sky.de Florian Plettenberg, tramite il suo profilo X: “Il contratto di Alex Meret dell’SSC Napoli scade a fine stagione e non è ancora chiaro se verrà prolungato. Ci sono già richieste concrete e c’è interesse da parte di Inter e del Manchester United“, ha scritto l’esperto di mercato nel suo post.

🚨🆕 The contract of Alex #Meret from SSC Napoli expires at the end of the season, and it is still unclear whether it will be extended.

There are already concrete inquiries, and there’s an interest from #Inter and Manchester United. #MUFC@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/ENDaBsbsz3

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 2, 2024