Il Napoli è il terzo club che ha speso di più per gli stipendi del proprio Cda: ai De Laurentiis 11,9 milioni

Lo scrive Calcio&Finanza. Il club che ha speso di più per il proprio CdA negli ultimi 5 anni è il Milan (19,2 milioni). Giuntoli il dirigente più pagato nel 23/24

Calcio & Finanza è andato a scovare i guadagni dei dirigenti delle squadre di Serie A. Neanche a dirlo, al primo posto c’è Giuntoli. Il Napoli è invece il terzo club che ha speso di più in termini di compensi ai membri del Cda. Dai documenti ufficiali analizzati dal portale, “i compensi ai CdA di sette dei primi dieci club classificatisi in Serie A nella scorsa stagione – in ordine di classifica Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli – sono stati complessivamente pari a 17,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 14,3 milioni del 2022/23“.

Tutti i club sono cresciuti nelle ultime cinque stagione confermando un trend in crescita. Discorso diverso per la Roma e per la Juventus. “Nei cinque anni presi in esame, la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è il Milan, che in totale ha riconosciuto 19,2 milioni di euro, staccando tutti. Alle spalle dei rossoneri si trova l’Atalanta, con 13,5 milioni, mentre il terzo posto premia il Napoli, con quasi 11,9 milioni. Juventus e Inter seguono con cifre complessive nell’ordine dei 9 milioni di euro, mentre le due romane – Roma e Lazio – chiudono questa particolare classifica, mettendo a referto rispettivamente 6,3 e 5 milioni di euro“.

Il maggior incremento tra il 2022/2023 e il 2023/2024 lo dimostra sempre il Milan, con “una crescita quasi dell’8%“. In calco “Juventus (in calo del 20% rispetto all’esercizio precedente) e per la Lazio (i cui dati sono rimasti invariati)“. Tutti gli altri club di Serie A hanno aumentato i compensi al consiglio d’amministrazione. “Atalanta (+87,5%), Inter (+26,5%), Napoli (+10,1%) e Roma, con una crescita addirittura del 1100%, passando da 82mila a 991mila euro“.

Tra i dirigenti più pagati ci sono Giuntoli, Scanavino, Lotito e l’ex Souloukou

Per quanto riguarda i singoli dirigenti, Calcio&Finanza scrive:

“Il più pagato nel corso della stagione 2023/24 è stato il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli, grazie a un compenso, tra parte fissa e variabile, di 2,9 milioni di euro. Dietro di lui Maurizio Scanavino, CEO del club bianconero, con 1,22 milioni di euro. Chiude il podio Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni di compenso durante la stagione 2023/24, superando la ormai ex ceo della Roma Lina Souloukou, ferma a 850 mila euro“.

Su Marotta, prima amministratore delegato e poi presidente dell’Inter, un velo di mistero. “Nel precedente accordo, secondo le indiscrezioni aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro“.

ilnapolista © riproduzione riservata