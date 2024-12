Di Lorenzo: «Analizzeremo la partita, ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti»

In conferenza: «In un percorso ci sono partite dove cadi ma importa come reagisci alle sconfitte»

Il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza dopo la sfida contro il Genoa

Di Lorenzo in conferenza

«Abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo andare al riposo con ancora più gol segnati. Poi siamo stati noi a rimettere in partita il Genoa, facendoli segnare: hanno dato una pressione importante e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Primo tempo bene, la ripresa dovevamo gestire meglio il vantaggio»

«In un percorso ci sono partite dove cadi ma importa come reagisci alle sconfitte: noi lo abbiamo fatto bene, vincendo due volte in trasferta. Oggi venire qui contro una squadra che doveva far punti, nel secondo tempo potevamo gestire meglio ma analizzeremo meglio con il mister cosa migliorare. Sono tre punti importanti per il nostro percorso»

250 presenze con il Napoli?

«Una vittoria importante ed un traguardo che certifica tante gare in poco più di cinque anni. Festeggiarle con una vittoria sotto Natale è importante, saremo più tranquilli e sereni. Faccio gli auguri a tutti i tifosi del Napoli»

Conte più incavolato o contento?

«Il mister ci ha detto che non possiamo rientrare così dagli spogliatoi, sono tre punti importanti ma a due facce: nel primo tempo bene, secondo tempo non al nostro livello. Analizzeremo la partita, ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti»

La prestazione di Meret?

«Noi nel gruppo non l’abbiamo mai messo in dubbio, sono cose che vengono dall’esterno perchè noi abbiamo sempre avuto fiducia. Merita soddisfazioni, ha fatto 4-5 interventi importanti e ce lo godiamo, è un grandissimo portiere che dimostra le sue qualità»

