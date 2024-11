Pessina investe negli esports: primo a puntare nel round da 1,5 milioni di Mkers

Il calciatore del Monza: «Sostenere Mkers significa investire nel futuro dello sport e del gaming competitivo»

Matteo Pessina, capitano del Monza, è diventato il primo investitore a partecipare al nuovo round di investimento da 1,5 milioni di euro aperto da Mkers S.p.A., leader italiano negli esports. Il round valorizza Mkers a 15 milioni di euro post-money e mette le radici per la crescita della società e per rafforzarne la presenza internazionale.

Matteo Pessina punta sugli esports. Le parole del Ceo di Mkers Luca Beccaceci

Il Ceo di Mkers Luca Beccaceci ha dichiarato: «Il 2024 è stato un anno di sfide e successi che ci spingono a guardare avanti con fiducia. L’ingresso di Matteo Pessina è un segnale di grande fiducia nel nostro progetto e ci consente di accelerare ulteriormente. Con i fondi raccolti, Mkers punta a rafforzare il proprio posizionamento internazionale nei mercati emergenti degli esports, inclusi quelli del Medio Oriente e dell’Arabia Saudita (che il prossimo anno organizzerà a Riad le prime Olimpiadi degli esports, dopo aver ospitato quest’anno i Mondiali ndr), dove sono previsti grandi investimenti nel settore, consolidando così il nostro ruolo di leader e ampliando ulteriormente la nostra offerta».

L’entusiasmo del capitano del Monza

Anche Pessina ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa: «Sostenere Mkers significa investire nel futuro dello sport e del gaming competitivo. Sono felice di essere parte di questo progetto, che rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo dell’intrattenimento digitale in Italia e nel mondo».

