Paolini tiene testa a Sabalenka, ma non riesce a vincere il secondo match delle Wta Finals

Niente da fare per Jasmine Paolini, che perde contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka in due set (3-6, 5-7) alle Wta Finals.

Dopo aver vinto all’esordio contro Rybakina, la tennista azzurra avrebbe potuto guadagnare aritmeticamente la semifinale con la gara di oggi.

Ma non è riuscita a superare la Sabalenka nonostante le abbia tenuto testa, e di conseguenza sarà decisivo il match di mercoledì contro la cinese Zheng.

«Paolini conquista perché non è finta, a differenza di altre»

Scrive La Stampa con Stefano Semeraro:

è l’unica docente in due materie: singolare e doppio (a fianco di Sara Errani) nelle Wta Finals di Riad. Non era mai successo, ma il duo J&J è specialista in prime volte. E se Jannik ci ha assuefatti all’eccezionale, anche Jasmine in materia non scherza. È stata la prima italiana a giocare due finali Slam nello stesso anno, la prima soprattutto a giocarne una a Wimbledon, festeggiata in semplicità, con una pizza ordinata in compagnia nella villetta a due passi dall’All England Club. «E tanto cazzeggio», aggiunge il suo coach Renzo Furlan.

«Se tira un dritto nelle griglie – racconta Furlan, ex davisman – Jasmine non s’incazza, non butta la racchetta, anzi, è la prima a farsi una risata. E quel sorriso vale tanto. Poi come tutti ha momenti difficili, ma lei è quella che si vede, conquista perché non è finta, a differenza di altre».

