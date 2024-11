Dalla Turchia: «Montella alla Roma non esiste, starà con noi fino alla fine del Mondiale 2026»

Il vicepresidente della Federcalcio turca a Fanatik: «Abbiamo un contratto. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%»

Nelle ultime ore si parla di Vincenzo Montella come possibile nuovo allenatore della Roma. In questo momento Montella è ct della Turchia. E proprio dal paese turco arrivano le smentite sulle voci di un possibile approdo alla Roma. A parlare è il vicepresidente della Federcalcio turca, Ceyhun Kazancı, che al portale Fanatik dichiara:

«Non esiste una cosa del genere. Abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Non c’è niente di più naturale che menzionare i nomi di allenatori di successo con alcuni grandi club, almeno il Mondiale 2026. “Sarà con noi fino alla fine».

Questa mattina: Montella è in pole per la panchina della Roma (CorSport)

I Friedkin stanno cercando il nuovo allenatore della Roma, dopo aver esonerato Juric in seguito alla sconfitta contro il Bologna in campionato. E spunta anche il nome di Vincenzo Montella in lista.

Il ct della Turchia sarebbe tra i candidati insieme ad altri nomi che si sono fatti negli ultimi giorni, come Roberto Mancini, Claudio Ranieri o Edin Terzic. Montella in corsa per la panchina della Roma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Vincenzo Montella è in piena corsa per la panchina della Roma. L’attuale ct della Turchia è ad ora il favorito per la panchina giallorossa. Si libererebbe pagando alla federazione turca sei mesi di stipendio. Semplicemente piace perché è un allenatore con un’idea tattica precisa, conosce la città e la piazza, guadagna tanto ma non cifre esagerate e con lui si potrebbe impostare un progetto pluriennale.

