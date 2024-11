I due sono in netta minoranza nella Lega Serie A, e provano a rifarsi lanciando Del Piero tra i piedi di Gravina

Dagospia conferma la sconfitta politica di Lotito e De Laurentiis. Sembra infatti che Casini, presidente di Lega Serie A, stia per uscire di scena e non avrebbe intenzione di ricandidarsi. Tra i papabili successori ci sono l’ex numero uno di Confindustria Bonomi, l’ex ragioniere di Berlusconi Simonelli e Gandini, dirigente della Lega Pallacanestro. In altri termini il duo Lotito e De Laurentiis è in netta minoranza in Lega. Da qui il tentativo di proporre Del Piero alla Figc e scalzare Gravina.

Lotito e De Laurentiis è in netta minoranza in Lega. Da qui il tentativo di proporre Del Piero alla Figc

Scrive Dagospia:

“Tira una brutta aria per Lotito (e De Laurentis) in Lega serie A. Il loro candidato, il presidente uscente Casini, non sarà rieletto e medita di annunciare a breve la sua uscita di scena per evitare una pubblica sconfitta. A quanto è dato sapere domani i rappresentanti di 14 società (bisogna avere almeno 11 voti per eleggere il Presidente) si vedranno per concordare una linea. Sul tavolo ci sono due candidati (forse tre). Uno è l’ex presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, portato da Marotta; un altro è Ezio Mario Simonelli, ex ragioniere Fininvest di Berlusconi portato da Galliani, cui si aggiunge “un dirigente della Lega Pallacanestro” (Umberto Gandini) portato dalla Roma.

Difficile che si trovi un accordo (il candidato più “forte“, Bonomi è considerato troppo in modalità Inter) ed è possibile che si cerchi un nome nuovo e diverso. In ogni caso il duo Lotito/De Laurentis, che ha dettato legge negli ultimi due anni, è, allo stato, fuori dai giri. Da qui il tentativo di rifarsi tentando di attaccare in casa il loro storico nemico Gravina lanciandogli contro la candidatura a presidente della Figc di Alex Del Piero“.

ilnapolista © riproduzione riservata