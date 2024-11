Çalhanoğlu, solo un’elongazione. Ma a Verona andrà in panchina

Al suo posto in campionato potrebbe giocare Asslani. Il turco dovrebbe rientrare in Champions contro il Lipsia

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo per un suo calciatore: Hakan Çalhanoğlu, che aveva accusato un fastidio durante la partita con la Turchia, potrà essere presente con l’Hellas Verona, andando forse in panchina, ma sarà a completa disposizione per la sfida di Champions.

Hakan Çalhanoğlu, presente in panchina con l’Hellas Verona. In campo con il Lipsia

Nella mattinata di oggi, il centrocampista dell’Inter si è sottoposto a degli esami, che hanno evidenziato una minima recidiva ai flessori della coscia sinistra, ma nessuna lesione. Si tratta quindi di una semplice elongazione, ma per quanto riguarda la prossima partita potrebbe essere meglio preservarlo, in vista degli impegni successivi. Al ‘Bentegodi‘ quindi, potrebbe fare panchina.

L’alternativa al turco

L’alternativa contro l’Hellas potrebbe essere Asllani, che adesso sta bene. Recentemente ha saltato delle gare dopo il primo stop accusato contro la Roma. In quel caso si erano adattati Barella e Zieliński, visto che anche il 22enne albanese a sua volta non era al meglio.

