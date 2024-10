Neres è una bomba ma fa bene Conte a curare molto l’equilibrio. Mazzocchi è il nuovo Elmas, giocherà tutte le partite

Meret torna presto: se avesse subito lui quel gol (e non Caprile), se ne sarebbe parlato una settimana

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che rimane in vetta alla classifica. E ha vinto contro una buona squadra che sa giocare al calcio. Anche se poi l’abitudine a giocare sempre e comunque la palla ha portato in una costruzione dal basso a perderla e commettere il fallo di rigore che è stato decisivo per il risultato. Conte ha impostato inizialmente la partita con McTominay in posizione più avanzata che ha sorpreso subito dopo pochi secondi gli avversari. Poi abbiamo un po’ pagato questo con il centrocampo in difficoltà, il Como man mano ha guadagnato campo, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito il loro gioco che li ha portati ad un palo clamoroso e poi al meritato pareggio. Poi nella ripresa abbiamo visto un altro Napoli.

Guido – È vero, nel secondo tempo è entrato in campo un Napoli sempre più simile al suo allenatore: grintoso, aggressivo, cinico. E siamo andati a pressare e prenderli alti recuperando palla e mettendoli in difficoltà. I comaschi nella ripresa non hanno mai tirato in porta. E il Napoli con due gol, un rigore negato a Kvara e la clamorosa occasione nel finale di Neres ha legittimato la vittoria. Lukaku si vede che fisicamente non è ancora al meglio e deve ritrovare la migliore forma. La domanda è: ma se in condizioni non ottimali il belga segna un gol e fa due assist (di cui uno bellissimo), quando entrerà in forma che sarà capace di fare? E dove potrà arrivare il Napoli?

Cesare – In porta ti devo dire che Caprile sul gol poteva fare sicuramente meglio e non mi dà molta sicurezza. Secondo me bisogna sperare che Meret torni presto (e lo dice chi in passato lo ha criticato quando era giusto farlo). Se avesse preso lui quel gol se ne sarebbe parlato per una settimana. Uno dei punti di forza di questo Napoli è sicuramente la panchina con giocatori capaci di spaccare la partita. In attacco gli esempi sono Neres e Ngonge molto forti nella fase offensiva anche se hanno scarsa propensione difensiva e questo impedisce di vederli in campo dall’inizio (anche perché poi Politano e Kvara, il georgiano non quello di ieri, sono al momento intoccabili).

Guido – Neres (ma anche Ngonge) fino ad ora ha dimostrato di essere una bomba quando entra negli ultimi venti minuti. Con squadre molto lunghe e difensori stanchi. Che cosa accadrebbe se entrassero dall’inizio? Capisco bene che Conte curi molto l’equilibrio. E Politano, pur molto diverso, gli garantisce quello che garantiva Callejon. Non si vince giocando alla garibaldina. Invece è molto intelligente utilizzare Neres per spaccare quando gli schemi nel finale saltano.

Cesare – E anche sulle fasce e a centrocampo ci sono valide alternative. Conte comunque effettivamente dimostra di saper gestire al meglio gli uomini e guardandoli si ha netta la sensazione che tutti si sentano coinvolti nel progetto. Inoltre altro pregio è che tatticamente il Napoli è camaleontico cambiando modulo nel corso della stessa partita. Per gli amanti dei numeretti (4-3-3, 4-2-3-1 etc. etc.) è difficile seguirlo. E diciamo pure che a questo non siamo tanto abituati.

Guido – Questo sicuramente è un punto di forza del Napoli perché lo rende meno prevedibile. Vorrei osservare che Mazzocchi, pur radicalmente diverso, gioca la parte del dodicesimo uomo che con Spalletti giocava Elmas. Vedrete che giocherà tutte le partite. Conte nella parte finale se sta vincendo si difende con cinque uomini in difesa e quattro a centrocampo e lascia Neres a spaccare la difesa avversaria. Tutto ciò prova che nessun acquisto è stato casuale, come purtroppo avvenuto l’anno scorso.

Cesare – Comunque nelle prossime due partite il Napoli ha l’Empoli e il Lecce e ha la possibilità di mettere altro fieno in cascina ed arrivare da primo in classifica alla fase più complicata che inizierà contro il Milan a San Siro. E sono molto fiducioso.

LE SENTENZE

Caprile – Cesare: mediocre; Guido:insufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:ottimo

Buongiorno – Cesare: buono; Guido:buono

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Lobotka – Cesare: ottimo ; Guido:ottimo

McTominay – Cesare: grande ; Guido: fortissimo

Politano – Cesare: buono ; Guido: buono

Lukaku – Cesare: buono ; Guido:buono

Kvara – Cesare: sufficiente; Guido:deve crescere

Neres – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Mazzocchi – Cesare:sufficiente; Guido:buono

Spinazzola – Cesare:s.v. ; Guido:s.v.

Gilmour – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare:s.v. ; Guido:s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

