Primo tiro in porta al 70esimo. Lo Stoccarda sabato ne aveva presi quattro dal Bayern. Ora c’è l’Inter, serve una mottata come dicono quelli bravi

Lo Stoccarda sembrava il Real Madrid, l’involuto Allegri sarebbe stato massacrato

Allo Stadium non ci sono stati i fischi ma la Juventus intera, ad eccezione del superlativo Perin, li avrebbe meritati dal primo all’ultimo minuto. “Ridateci Allegri”, iniziano a dire i critici che fin qui sono stati in silenzio.

Sconfitta giusta, addirittura sottostimata. Lo Stoccarda è sembrato il Real Madrid, la Juventus una squadra di due tre categorie inferiori.

Non ha funzionato niente insomma. Primo tiro in porta attorno al 70esimo da parte di Yldiz. Una squadra senza bussola, presa a pallata da chi ne aveva presi solo sabato scorso 4 dal Bayern Monaco. Preoccupa questa prestazione perché arriva dopo quella non certo brillante con la Lazio e dopo una serie di pareggi in campionato che non lasciano presagire nulla di buono.

Ecco perché si staglia l’ombra dell’involuto Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juve, dopo una performance del genere, sarebbe stato demonizzato dalla critica e da gran parte della tifoseria. Ora si dice: ci vuole pazienza. Motta ha certo l’alibi degli infortuni ma fra qualche giorno c’è l’Inter, la squadra più strutturata del campionato, la vincitrice dello scudetto dello scorso anno. Ci vuole una scossa, una “mottata”, come dicono quelli bravi. Altrimenti era meglio tenersi il signore di Livorno che qualche partita con l’Inter l’ha vinta. Anche nel secondo “deludente” ciclo.

