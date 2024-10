Italia-Israele 4-1, Di Lorenzo segna la sua prima doppietta in Nazionale (da capitano)

Non segnava dal novembre del 2022 in amichevole a Tirana contro l’Albania. Assist di Raspadori sul primo gol, di Udogie sul secondo

Italia-Israele 4-1, Di Lorenzo fa doppietta da capitano

Il capitano del Napoli e della Nazionale di calcio italiana segna una doppietta contro Israele per la gara di Nations League. La prima doppietta in Nazionale.

Dopo il gol segnato con il Napoli contro il Bologna, il difensore torna in rete anche con la maglia della Nazionale, non segnava dal novembre del 2022 in amichevole a Tirana contro l’Albania.

Il gol di Di Lorenzo

Un gol tutto sponsorizzato Napoli, quello che sigla il 2-0 contro Israele e Udine al 53esimo. Punizione calciata bene in mezzo da Raspadori, svetta Di Lorenzo che raddoppia subito per gli Azzurri.

Poi, sul 3-1 segna di destro su bel passaggio all’indietro di Udogie. La prima doppietta di Di Lorenzo in Nazionale.

Di Lorenzo, l’agente: «In estate si è sentito un po’ maltrattato. Mi aveva chiamato l’Inter per lui»

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del capitano del Napoli.

«Conte è stato sempre molto chiaro in tutto e per tutto, sia con me che col presidente nella vicenda di Di Lorenzo. Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero. Sono certamente amico di Giuntoli, non rinnego mai la mia amicizia. Essere tifoso del Napoli non vuol dire non essere amico di Giuntoli. Lui ha sempre apprezzato Di Lorenzo. Nel mio lavoro devi avere anche il piano B. La prima telefonata per Di Lorenzo l’ho ricevuta dall’Inter. Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli.

La situazione estiva è stata turbolenta, si è sentito un po’ maltrattato e abbiamo avuto tutti una reazione di pancia, me compreso. Vedere un calciatore, che da cinque anni dà tutto, trattato in quel modo mi ha fatto male. La sua volontà è sempre stata di rimanere al Napoli».

Ne scrive Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport.

Giovanni Di Lorenzo alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto. Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito: sette partite da titolare, neanche un minuto saltato.

