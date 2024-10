Brignone prima nello Slalom Gigante di Soelden: «Oggi sono più forte di testa»

«Una sorpresa anche per me. La scorsa settimana sentivo parecchia pressione, poi me la sono tolta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni»

La prima bandierina sulla Coppa del Mondo di sci la mette Federica Brignone. A Soelden, in Austria, una spettacolare rimonta della sciatrice azzurra che conquista il primo posto anticipando di diciotto centesimi la neozalendese Alice Robinson e di 1″08 l’austriaca Julia Schieb. Un risultato per niente scontato alal vigilia. L’azzurra aveva già vinto a Soelden ne 2015. Le sue dichiarazioni al termine della discesa riportate da Sportmediaset.

Brignone: «Oggi sono più forte di testa»

Le parole di Federica Brignone al termine della gara:

«Una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti. La parte di raccordo l’ho fatta molto bene, come già avevo fatto l’anno scorso, sono riuscita a spingere al massimo e a portare fuori una grande velocità per il traguardo».

Differenze rispetto alla vittoria del 2015?

«Oggi sono più forte di testa, rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: oggi sono riuscita a fare tutto per bene e a sciare come volevo. Lavorare è importante, io seguo ogni dettaglio e cerco continuamente di migliorarmi. La scorsa settimana sentivo parecchia pressione perché era tutta l’estate che stavo sciando bene, ma poi me la sono tolta ed è andata bene. Avrei migliaia di grazie da dire, sono davvero troppe le persone che dovrei ringraziare e senza di loro non sarei qui».

Un inizio di stagione decisamente ottimo ma la Brignone non si pone limiti nemmeno per i successivi appuntamenti:

«Mi sono davvero divertita. Lo scorso anno non mi aspettavo di essere prima dopo la prima manche e l’ho pagata. Generalmente, io soffro molto la prima gara. Oggi era completamente diverso: ero veramente più serena. Ho degli obiettivi di performance per la stagione, non starò a pensare a vittorie, record o Coppe. Vedremo tappa dopo tappa come andrà».

