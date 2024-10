Al Corsera: “Non è un aspetto imbarazzante per la trasmissione e per la credibilità di «4 Hotel»”? E poi: “non era un cuoco? Ora è esperto di hotellerie”

Aldo Grasso stronca “4 Hotel”: l’egotico Bruno Barbieri è fissato coi topper e poi scopri che ne firma una linea

Finalmente una stroncatura. Garbata ma ferma. Una stroncatura. Porta la firma di Aldo Grasso critico televisivo del Corriere della Sera che deve essere sorbito un paio di puntate della trasmissione «4 Hotel» su Sky. Ne he viste due: quelle dedicate alla Riviera del Brenta e a Cagliari. Ecco cosa scrive:

Mi sono un po’ annoiato e spiego i motivi. Non so come vengano scelti gli hotel che gareggiano: l’unica cosa di cui sono certo è che in cambio ricevono una pubblicità fuori del comune (di residenza).

Si vede che l’importante è partecipare, perché così ogni albergatore ha modo di descrivere la propria «struttura ricettiva» con una dovizia di particolari altrimenti impossibile: «lavatura e stiratura» comprese. Motivo per cui il programma è pieno zeppo di pubblicità.

Aldo Grasso arriva al punto: l’egolatria di Bruno Barbieri.

Scrive il critico del Corsera:

Ormai «4 Hotel» sta diventando la trasmissione in cui Bruno Barbieri si esibisce da primo attore: come indossatore (uno sfrenato e ameno gusto guardarobiero), come grande esperto di hôtellerie (ma non era un cuoco?), come cultore dei «servizi esterni». Sul suo sito ufficiale (ci sono molte ricette sponsorizzate dal gorgonzola) leggo questa frase decisiva: «Dico sempre che in ogni piatto deve esserci il tuo io». Il suo io è così debordante che oscura hotel e concorrenti, Riviera del Brenta e Sardegna, chiunque incontri nelle sue esplorazioni.

Poi è sempre fissato con il topper (quel sottile materassino imbottito che va posizionato sopra il materasso) e alla fine si scopre che Bruno Barbieri firma una linea di topper. Non è un aspetto imbarazzante per la trasmissione e per la credibilità di «4 Hotel»?

