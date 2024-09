Il libro di Luca Maurelli su uno psicologo cocainomane a Napoli. Stasera a “Ricomincio dai libri”

“Bianca come il male” del giornalista d’inchiesta sul tema della droga. Legato a un fatto di cronaca che nel 2021 tenne banco sui media

“Bianca come il male”: un libro di Luca Maurelli sulla Napoli tossica. Uno psicologo cocainomane, le rapine, l’omicidio, il pentimento, le confessioni Prefazioni del Cardinale Muller e del senatore Gasparri, conclusioni di Sergio Califano

Presentazione stasera alla Fiera “Ricomincio dai libri” ore 19.30, sala Boccaccio, Archivio di Stato di Napoli

“La droga si è presa tutto di me, tranne i miei brutti ricordi: quella è l’unica cosa che gli avrei volentieri regalato…”. Tra il 20 ottobre 2021 e il 21 ottobre del 2021, in 23 ore e pochi minuti, dopo trent’anni da semplice assuntore di sostanze, il dottor Germano Guarna, psicologo della Napoli bene e consulente del Tribunale anche su inchieste clamorose come quelle sulla pedofilia nel Parco Verde di Caivano, commette tutti insieme i peccati e i reati che non aveva commesso in un’intera vita. Pochi giorni e lo prendono, ammette, finisce in carcere, a processo, inizia a disintossicarsi, decide di raccontare tutta la sua vita sbagliata, compreso i ricordi di quell’ultima rapina, delle sette compiute in una giornata maledetta per procurarsi i soldi per la droga, che lascia sul campo una vittima, Annamaria Malangone, moglie del velista Beppe Panada, scomparso nell’Oceano atlantico nel 1986. La donna, che era allacciata al braccio della figlia quando Guarna, a Posillipo, era entrata in azione, muore tre giorni dopo l’azione criminosa per le conseguenze della rapina.

Dal 27 settembre (oggi) è in libreria e su Amazon il nuovo libro del giornalista d’inchiesta Luca Maurelli sul tema della droga, legato a quel fatto di cronaca che nel 2021 tenne banco sui media per le modalità del crimine realizzato e il protagonista, lo psicologo Germano Guarna; “Bianca come il male: la cocaina, il successo, il crollo: la maledetta storia di Germano G, lo psicologo della Napoli “bene” diventato rapinatore e omicida” (Jack Edizioni, pp.311, 15 Euro) racconta la vicenda tragica e maledetta del “dottore” napoletano che incensurato, senza aver alcuna esperienza in materia, decide di improvvisarsi rapinatore. Nel libro di Luca Maurelli lo psico-cocainomane si dichiara pentito, consapevole, disintossicato, dopo un periodo di permanenza in una comunità e offre un racconto dettagliato dell’inferno nel quale si precipita utilizzando la droga e rovinando la propria vita e quella altrui. Il libro si apre con la prefazione del Cardinale Gherard Muller e una introduzione del senatore Maurizio Gasparri e si chiude con un racconto “

margine” della Napoli tossica, “Drogheria Bella Napoli”, firmato dal cronista di nera Sergio Califano, testimone dei cambiamenti nel tessuto criminale della città e del degrado delle piazze di spaccio.

Il libro ha la scopo, per l’autore e per il protagonista delle brutte pagine di cronache, di spiegare il salto veloce e irreversibile dalle droghe leggere, in età giovanile, al consumo massiccio di sostanze ad altissimo impatto, dalla cocaina al crack, che finiscono per far esplodere finanche vite “borghesi” e apparentemente di assoluta integrazione, come nel caso del “dottor Guarna”, che da consulente in Tribunali e carceri si ritrova egli stesso alla sbarra e poi in cella per un crimine pesantissimo e del tutto imprevedibile.

L’autore

Luca Maurelli, 55 anni, è un giornalista e scrittore italiano che lavora nel campo del giornalismo investigativo e su temi di rilevanza sociale, dalle stragi del sabato sera, alla disabilità, ai suicidi giovanili, agli effetti dei social sulle nuove generazioni. Svolge da anni attività di testimonianza sui temi trattati nei suoi libri all’interno delle scuole italiane. Il progetto didattico “Viaggio al centro della

notte” ha ottenuto un riconoscimento ufficiale dal Quirinale. Svolge docenze nelle scuole nell’ambito dei Pon, ha svolto attività di volontariato presso il Centro Astalli dedito all’accoglienza dei rifugiati, profughi e migranti sottoposti a persecuzioni politiche. Ha lavorato per il “Roma”, “Libero Mercato”, “Reuters”, “L’Espresso”, “Rai”, attualmente è caposervizio al “Secolo d’Italia”. Tra i suoi lavori, “L’oro del Pibe” (Esi) , con Giuseppe Pedersoli, sulle vicende giudiziarie e fiscali di Diego Armando Maradona, “Viaggio al centro della notte” (Guida), che affronta la tematica della sicurezza stradale, dell’abuso di alcol e droghe tra i giovani, l’inchiesta sulla morte dell’escursionista francese Simon Gautier​ in “Io vedo il mare” (Guida Edizioni), “Ti serve uno bravo. Manuale d’amore per pazienti di psicologi, analisti e strizzacervelli” (Jack Edizioni), che combina saggistica e narrativa per esplorare il mondo della psicoterapia e i suoi pazienti, “La forza dell’amore” (Guida), che affronta il tema della famiglia, della Fede e della disabilità.

Jack Edizioni

La Jack Edizioni è nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli Andrea e Dario Raguzzino, rispettivamente avvocato e architetto, come “costola” della Cura il mondo ETS, una associazione culturale che si occupa della salvaguardia del pianeta mediante la promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili tesi a migliorare le condizioni di vita della presente e soprattutto delle future generazioni. I libri della Jack Edizioni sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook su tutti i principali store online. Sono distribuiti a livello mondiale da Amazon e quindi le versioni cartacee possono essere acquistate in qualsiasi libreria che si serva anche di Amazon come distributore.

