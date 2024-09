De Laurentiis: «Il Napoli non è club di passaggio. Il Napoli lancia campioni ed è un punto di arrivo»

Alla presentazione della partnership con Sergesana: «Campioni affermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli»

De Laurentiis ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in occasione della presentazione della partnership con Sorgesana, nuovo back of shirt sponsor. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione anche per celebrare i suoi vent’anni di presidenza. Di seguito alcuni frammenti del discorso del presidente De Laurentiis.

De Laurentiis: «Uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli»

Ha iniziato il suo discorso sui vent’anni di presidenza smentendo che Napoli è un club di passaggio:

«Il Napoli per i calciatori è un club di passaggio, è falso. Il Napoli lancia i campioni ed è un loro punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli. In un calcio mondiale che spende sempre meno, il Napoli investe oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo. Leggo che ADL è impazzito, tira fuori tutti questi soldi, ma l’altro anno dopo lo Scudetto sbagliammo gli acquisti ma mica spendemmo poco… e pure gli altri anni mica spendemmo poco. 150 milioni e passa sono alla base di un cambiamento totale. Se dico ripartiamo da zero significa rifondare e quindi investire. Questo è stato possibile grazie ad un modello di sostenibilità e pianificazione portato avanti dal 2004, in questo senso siamo l’unico baluardo ad un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, venduto ad interessi diversi da quelli originari».

